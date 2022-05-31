台東男子器官捐贈 宮廟人員誆稱無法投胎「要作法」 向母詐財被辦

台東縣成功鎮一名林姓外配兒子日前於外縣市交通意外死後捐贈器官，未料，一名李姓女子誆稱因其子器官捐贈無法投胎，需要捐錢作法消災，待林女交付8千元後，還告知要持續捐獻。林驚覺受騙報警，警方約詢李姓到案，依詐欺罪嫌移送台東地檢署偵辦。

警方表示，李女是一間宮廟人員，請來法師作法後，林女交付8千元紅包捐獻，未料，李女再以各種理由要求林需要持續捐獻，林不堪其擾，驚覺可能遭詐騙，報警求助。今天將李女帶回到案詢問，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，並持續追查是否有相關人員受害。

據了解，林姓外配的兒子日前於外縣市交通意外往生，家屬同意捐贈器官遺愛人間。沒想到，李女得知訊息後，接觸到林女，誆稱因其子器官捐贈，無法投胎，恐會造成家裡不好的事發生，需要捐獻來作法消災，林付了8千元捐獻，李女卻持續要求林捐獻。