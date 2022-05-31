王忠義涉弒母詐保案 更二審認涉過失致死判1年2月

王忠義涉嫌弒母詐保案，今天台中高分院更二審宣判，認定王在2014年間帶高齡、年長的母親到南投縣國姓鄉遊玩時，獨讓母親脫隊上廁所，沒有盡到「保證人」照顧母親的義務，因此變更檢方在一審時家暴殺人罪的起訴法條，改依過失致死罪，判刑1年2月，可上訴，王今天未到庭聽判，尚無回應。

合議庭指出，根據檢察官的證據，沒有辦法判斷王有殺人的故意，但是王對於母親有照顧義務，但2014年10月間，王帶著妻兒、高齡有智能障礙的母親，前往南投縣國姓鄉戲水，但回程時獨留母親脫隊上廁所，沒有叫妻子或是自己陪同前往，負有過失責任，認定涉犯過失致死罪，因此變更檢方家暴殺人的起訴法條，改依過失致死罪論處。

起訴指出，王忠義、陳麗雅夫婦不堪長期照顧生病父親，2014年5月底將父親載至南投縣仁愛鄉北港溪上游，持鐵器敲打父親頭部致死。又因為無業積欠卡債，為母親投保50萬元後，同年10月間假借帶母親到國姓鄉種瓜溪抓蝦遊玩，將母親推落溪中溺斃。

一審認為王忠義為圖保險金，以手肘、手臂頂撞王母跌落溪中，再以手按壓頭部入水，又以雙肘抵住母親肩膀致溺斃，判王忠義無期徒刑，但二審改判無罪；殺父部分經最高法院駁回，王無罪確定。

檢察官上訴後，王被控弒母部分發回，更一審認為，王母遺體解剖未發現人為加工溺斃所常出現抵抗傷或明顯外傷，身上發現出血，經法醫顯微鏡檢查結果為橫紋肌斷裂造成，相對皮膚及皮下組織並無外力造成外傷，極可能單純意外落水溺斃，無死者明顯被壓制入水證據，基於「無罪推定」原則，判王忠義無罪。

檢方上訴後，最高法院認定，更一審未考量一審時王忠義否認有對母親人工呼吸，而依報案時提及正在為母親人工呼吸，認定無殺人犯意，尚嫌速斷。