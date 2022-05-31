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台南警員任職期間性侵少女 二審改判8年現已離職

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市已離職殷姓警員前年6月任職期間因辦案認識一對單親母女，他與單親媽約好上門談事情，竟趁對方外出買啤酒，涉嫌性侵屋內國小剛畢業的少女。一審依公務員假藉職務上之機會，故意對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處11年，褫奪公權5年。二審今天上午9點40分宣判改判徒刑8年，褫奪公權3年，案可上訴。

台南市警局督察室調查，殷平時工作績效平平，是佳里警分局列管風紀有疑慮對象，涉犯性侵罪嚴重影響警譽，案發後記一大過並調職到歸仁警分局，並於2020年8月辭職離開警界。台南高分院今天說，改判理由稍晚會公布。

一審判決說，前年6月11日一名單親媽媽因被詐欺，帶著女兒到佳里派出所報案，殷利用辦案機會與被害母女認識並互加LINE好友；同年月21日下午1點，殷到被害母女住處談論案子相關事宜，直到下午4點才離去，期間單親媽媽離開住處四次，外出買啤酒飲料等，致殷有機會和少女獨處，並藉機性侵少女得逞，單親媽回到住處見房門被鎖住，殷和女兒在裡面，事後才知女兒遭性侵。

少女被性侵後曾出現自殘割腕情形，母親提出檢舉，佳里警分局7月22日接獲社工通知，有員警涉嫌性侵案，通報檢察官偵辦，將殷拘提到案。殷坦承案發當天有去少女家喝酒，但否認性侵，檢察官訊後讓殷交保，事後將他起訴。

法官依相關證人的證詞，及被害人褲子、棉被等沾染物採到與殷相符的DNA，認定殷所犯事證明確懲。

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台南高分院今天改判殷姓前警員有期徒刑8年，褫奪公權3年。圖／本報資料照片
台南高分院今天改判殷姓前警員有期徒刑8年，褫奪公權3年。圖／本報資料照片

台南

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