新屋保齡球館大火6勇消殉職 業者二審仍判6年10月刑

桃園新屋保齡球館2015年大火，6名消防員殉職，保齡球業者劉德斌被依消防法起訴，桃園地院去年依違反消防法致人於死罪判劉6年10月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

新屋保齡球館2015年1月20日發生大火，鐵皮屋頂燒熔塌陷，蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰6名消防員來不及逃生殉職。

桃院認為，劉2013年起為新屋保齡球館負責人，依法應維護保齡球場合法使用、安全設置及維護消防安全設備的義務，竟未依法檢修，造成電源線年久失修引發火災，「火警自動警報設備」、「緊急照明設備」因失修無法發揮初期救災功能，認定劉的行為與6名消防員死亡，有相當因果關係。

消防法第35條致人於死罪處有期徒刑1年以上7年以下，一審審酌劉的行為釀成火災，造成6名消防員喪命，犯後始終否認，沒有和解，判處6年10月徒刑。案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤而駁回。