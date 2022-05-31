老董重病臥床 看護母子卻拿他卡刷名牌包再盜領36萬

桃園市楊梅區一家30多年老工廠廖姓負責人生病臥床一年多，照顧他的王姓女子卻指示兒子李男，趁廖病重之際，盜刷他信用卡20多萬買奢侈品，待他過世後又盜領36萬元，遭家屬提告。兩人到案聲稱是禮物及照顧酬勞，但被查出供詞前後矛盾，法院依偽造私文書及侵占罪判2人有期徒刑10月、7月。可上訴。

檢警調查，王女2018年開始照顧生病廖男，待廖2019年6月住院後更全日照顧、朝夕相處，廖男也將提款卡、信用卡及密碼交給王保管，請她及李男代買醫療器材、飲食或日用品。

同年7月廖病情惡化，院方21日更告知家屬需做心理準備，然而同一天下午4時王女卻將廖的信用卡交給兒子李男，讓他當晚到百貨公司購買總價約21萬名牌包、皮帶、香水等，並在付帳時簽上廖男姓名。

檢警查，廖男24日凌晨離世，王女、李男當晚又趁家屬忙於後事之際，持提款卡陸續領出原應由子女繼承的存款共36萬元。家屬清點遺物時察覺有異，報警提告侵占、偽造私文書。

王、李到案後否認犯罪，辯稱王廖為男女朋友，廖生前曾答應給王2000萬元退休金，且每照顧一個月可得30萬元酬勞，因他從未付錢才會提款，信用卡購物則是廖男感念兩人照顧而答應贈送禮物。

然而兩人不但舉不出答應贈與證據，更被法院發現說詞矛盾，其中李男辯稱廖在桃園龍潭答應贈禮，後改口在新竹山上遊玩時，又說廖7月中旬在王女面前取出信用卡交付自己；王女則先辯稱卡片是自己轉交，後又改口是廖男交付，自己不在場，且被問及盜刷款項第一時間僅表示「不是自己刷的」，沒有任何說明，避重就輕。