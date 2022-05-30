男闖民宅搶5歲童手機 勇媽氣炸騎車追出逮人

彰化縣劉姓男子今年一月突闖進彰化市一處民宅，搶走客廳裡的5歲小朋友手中的手機，小朋友嚇得尖叫跑到廚房找媽媽，勇媽即騎車衝出屋外追人，與隨後而到的丈夫和鄰居當場抓到劉嫌，彰化地方法院依故意對兒童犯侵入住宅搶奪罪，將他重判一年6月。

判決書指出，劉嫌（45歲）今年1月某日上午近11點，行經彰化市某民宅前，看見屋中客廳5歲小朋友一人獨自玩著手機，即闖入屋中搶走小朋友的手機後，逃出屋外，當時小朋友的母親正在廚房煮飯，小朋友嚇得尖叫衝進廚房告訴母親，小朋友的媽媽氣得衝出騎車追人，與隨後而到的丈夫和鄰居當場抓到劉嫌。