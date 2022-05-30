聽新聞
test
0:00 / 0:00
男闖民宅搶5歲童手機 勇媽氣炸騎車追出逮人
彰化縣劉姓男子今年一月突闖進彰化市一處民宅，搶走客廳裡的5歲小朋友手中的手機，小朋友嚇得尖叫跑到廚房找媽媽，勇媽即騎車衝出屋外追人，與隨後而到的丈夫和鄰居當場抓到劉嫌，彰化地方法院依故意對兒童犯侵入住宅搶奪罪，將他重判一年6月。
判決書指出，劉嫌（45歲）今年1月某日上午近11點，行經彰化市某民宅前，看見屋中客廳5歲小朋友一人獨自玩著手機，即闖入屋中搶走小朋友的手機後，逃出屋外，當時小朋友的母親正在廚房煮飯，小朋友嚇得尖叫衝進廚房告訴母親，小朋友的媽媽氣得衝出騎車追人，與隨後而到的丈夫和鄰居當場抓到劉嫌。
劉嫌雖是低收入戶，但前科累累，有毒品、詐欺、竊盜、妨害公務等前科，且2020年5月才服刑期滿，卻又再犯，法官認為，劉嫌素行不佳，雖搶得財物已返還，但遭被害人家屬抓到時猶有粉飾說詞，直到偵訊時才坦承犯行，其行為對兒童所造成的心理陰影，不容忽視，因此重判一年6月，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言