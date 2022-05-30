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屏東高樹挖眼嫌嗆沒錢交保 地院裁定再押2個月

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東高樹挖眼案震驚社會，楊姓嫌犯患有思覺失調症，犯後強制就醫，出院後羈押至今。屏東地院因羈押期將屆滿開庭訊問，由於楊男所犯殺人未遂罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且當庭自陳沒錢交保，合議庭法官審酌其犯行危害他人、社會治安甚鉅，裁定延長羈押2個月。可抗告。

該件挖眼案起於2021年9月26日，楊男不滿潘姓超商女店員提醒戴口罩防疫，竟暴怒痛毆被害人，以手臂勒頸，再以手指猛力摳挖其雙眼，致其鼻梁斷裂、左眼窩骨折及結膜受傷。

楊男暴行在防疫期間一度引發社會恐慌，警方調查發現，楊男犯下挖眼案前，6月30日另在高樹一家早餐店持菜刀攻擊一名婦人，被害人左側頸部、腹部被砍傷，所幸店家攔阻才保住性命。

楊男因有精神疾患，砍傷婦人被捕強制住院治療1個多月，評估狀況回穩返家，詎料又在9月犯下挖眼案。犯後再被依《精神衛生法》戒護就醫，去年11月4日出院因檢察官聲押獲准才未再返回社區。屏東地檢署偵辦後依殺人及重傷未遂罪提起公訴，今年3月移審裁定續押。

因羈押期將屆滿，屏東地院開庭訊問，審酌其所犯殺人未遂罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，楊男當庭又自陳沒錢交保，其犯行危害他人身體、社會治安，合議庭法官裁定延長羈押2個月。

楊男去年9月在高樹痛毆超商女店員，甚至以手指猛力摳挖其雙眼，經警員制止才救出被害人。圖／取自里港分局臉書
楊男去年9月在高樹痛毆超商女店員，甚至以手指猛力摳挖其雙眼，經警員制止才救出被害人。圖／取自里港分局臉書
楊姓男子犯下社會注目高樹挖眼案，因犯行重大，開庭時自陳沒錢交保，合議庭裁定延長羈押2個月。資料畫面
楊姓男子犯下社會注目高樹挖眼案，因犯行重大，開庭時自陳沒錢交保，合議庭裁定延長羈押2個月。資料畫面

屏東 殺人

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