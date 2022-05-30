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酒駕嗆警判拘役40天 初犯求緩刑卻因1關鍵遭拒

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣白姓男子酒後騎車去報案，遭警方要求酒測，竟大鬧派出所還嗆警，被依妨害公務罪送辦，白男律師具狀盼法官念在白為初犯予以緩刑；南投地院法官近期將其判處拘役40日，但認為白在派出所恫嚇員警，不尊重公權力，不准緩刑。

判決書指出，49歲白男去年7月酒後與人吵架互毆，返家後越想越氣，便騎車去派出所報案，到警所時因渾身酒味，遭該警方要求酒測，他惱羞拒絕，還不斷嗆聲「我一定殺你」、「出來一定找你」、「你不得好死」、「我要到派出所開槍」等。

而因白男大鬧警所，屢勸不聽且持續嗆聲，派出所員警因此以妨害公務罪嫌，移請南投地檢署偵辦。經南投檢方偵查終結，認應提起公訴，聲請簡易判決；而南投地方法院審理期間，白男的律師具狀請求法官，給予無前科的白男緩刑機會。

但法官認為，員警維護治安，仰賴民眾對執行公權力的尊重，才能確保警方公務執行尊嚴及人身安全，白男雖無前科，卻不尊重公權力，在派出所內恫嚇員警，若緩刑恐難達到警惕的效果，因此判處拘役40日，不予宣告緩刑，得易科罰金。

南投司法大廈。圖／本報資料照
南投司法大廈。圖／本報資料照

南投 妨害公務 律師

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