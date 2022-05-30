零件製造公司欠稅費336萬元拒繳 黃姓前負責人今遭管收

台南市一家汽機車零件製造公司，2014年起分別積欠營業稅罰鍰、營業稅、營利事業所得稅等款項，迄今尚積欠336萬9782元，執行署行政執行官查出前黃姓負責人有脫產情形，今天將黃移送台南地方法院聲請管收，法官今天傍晚裁定管收並解送台南看守所。

據了解，這家零件製造公司目前已停業，位於台南市永康區，滯欠2014年度營業稅罰鍰、2017年度營業稅、2015年至2017年度營利事業所得稅及其罰鍰、2017年度全民健康保險費、2017年度勞工保險費及勞工退休金費用及2018年至2019年度交通罰鍰。

自2017年7月起，分別經財政部南區國稅局新化稽徵所、中央健康保險署南區業務組、勞動部勞工保險局及台南市交通局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠336萬9782元。

行政執行官調查發現，黃姓前負責人（男、50歲）2015年12月至2018年12月間擔任負責人，2017年間公司銀行帳戶以票據、現金或轉帳等方式提領，不明的資金流向達2161萬多元。

執行官訊問資金流向，黃或陳稱借貸、廠房租金、個人薪資、或答稱他人在處理，或稱不曉得等語，但未能提出相關證明。黃於2017年間將公司所有位在南區一棟透天厝以5百多萬元出售第三人，執行官訊問時竟答稱不知道，不是他賣出，但在調閱相關的買賣契約確實蓋公司的大小章，黃顯有脫產，以規避執行情事。