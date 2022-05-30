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洋男友裸照傳情 她為愛涉入詐騙案判無罪檢要上訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣武姓女子以為遇到多金洋軍官，找到真愛，提供自己和兒子、及友人的帳戶給「外國男友」使用，沒想到卻是被詐騙集團利用，外國男友還以裸照圈住武女的心，讓武女堅信不疑，因涉入詐欺被檢方起訴，不過彰化地方法院以武女也是誤信詐騙集團的受害人，判武女無罪。

武女（47歲）2019年間提供自己和兒子及友人3人的帳戶給網路男友Nelson使用，卻被詐騙集團用於詐欺取財、洗錢之用，造成4名被害人共匯款44萬多元，被彰化地檢署依加重詐欺罪起訴。

判決書指出，武女聲稱，她是透過父親介紹而認識「男友」Nelson，兩人雖未曾謀面卻以情人關係在網路上互動多年，Nelson於2018年告訴她，將從軍職退伍後要來台定居，須將退休金460萬美元（約一億三千多萬元台幣）匯款至臺灣，但相關稅捐必須先處理，因她認定Nelson是她共度餘生之人，所以借錢投入數百萬元處理Nelson所稱的稅捐事務，陸續以「贍家費」匯款至Nelson指定帳戶，甚至還將自己本來所住的嘉義市區的房子賣了還錢，而搬到彰化住。

武女辯稱，她並沒有參與詐騙和洗錢，完全只是想幫男友處理退休金的稅捐問題，而把帳戶讓男友使用，甚至幫男友處理帳戶內匯款相關事宜，而當她去向朋友同事借錢要匯給Nelson時，朋友甚至一再提醒她不要受騙。

武女也提供她和Nelson網路之戀的相關對話，Nelson會情話綿綿的對她說「我的心一直在為你跳動、我性感的女人」等語，甚至傳自己穿軍裝的照片和裸照給武女，還說「要在床上戰鬥」。

判決書指出，武女和兒子的帳戶也因詐騙集團陸續被凍結，無法領錢，她甚至因此沒錢買飯吃，根據武女提供的和Nelson的對話內容，武女的確和Nelson互動親暱，超過一般朋友，甚至連武女前夫要匯生活費給她的兒子的帳戶都提供給Nelson，造成自己陷入無生活費可領的困境，確有相當理由可證武女也是遭詐騙。

法官認為，每個人對社會事物之警覺性或風險評估也不相同，而近來詐騙集團縝密的犯罪手法，即便高學歷、社會經驗閱歷豐富之人，亦難識破，因此判武女無罪。

不過對於法院判無罪，彰化地檢署也擬在收到判決書後提上訴，檢方調查發現，武女在警詢時，本來供稱帳戶是給在美國開餐廳的表妹資金周轉用，在檢方又改稱是提供給在迦納當護士的表妹用，前後供詞不一。且武女在2019年也曾因詐欺越南同鄉被查辦她也辯稱是美籍友人介紹投資，是被詐騙，因此獲不起訴處分，在本案又用相同手法抗辯，武女早已因前案知道有吸金詐騙，豈會仍誤信詐騙集團，因此認武女所辯不可採信。

彰化縣武姓女子提供帳戶給「外國男友」使用，因涉入詐欺被檢方起訴，不過彰化地方法院以武女也是誤信詐騙集團的受害人，判武女無罪。圖／報系資料照
彰化縣武姓女子提供帳戶給「外國男友」使用，因涉入詐欺被檢方起訴，不過彰化地方法院以武女也是誤信詐騙集團的受害人，判武女無罪。圖／報系資料照

詐騙集團 詐欺

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