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影／科技副總撞死人遭爆關說分局長 雲縣警局長李謀旺回應了

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

新竹縣竹北天虹科技副總羅偉瑞，日前開車撞死機車騎士涉嫌過失致死案，被騎士家屬爆出關說警方及醫院，新竹縣警局督察科28日依證據祭出處分，副局長許豐統記劣跡、公關科長嚴永銘記申誡，新埔分局長林英煌記申誡，新竹市議員連郁婷今凌晨在臉書發文暗指雲林縣警局局長李謀旺是打電話關說的藏鏡人。

連郁婷在臉書發文暗指，雲林縣警察局局長李謀旺疑似打電話給新埔分局長林英煌，叫他陪肇事者做筆錄，再打電話給新竹縣警察局副局長許豐統，叫他幫肇事者發聲明；現在新埔分局長記申誡、副局長記劣跡，如果李謀旺就是那位「友人」，那應該受什麼處分？

今天下午記者提問，是否認識連郁婷點名的這些人，李謀旺表示，自己不認識新埔分局長，也不知道有這則車禍，所以不可能會打關鍵電話，這都是子虛烏有的事情。同時雲林縣警局也發出聲明稿表示，新竹縣議員連郁婷臉書發文內容全然不實，請勿再以訛傳訛，倘若再有擴大渲染等不實情事，為捍衛名譽，將依法向地檢署提請妨害名譽等告訴，不容清白被公然誣衊。

雲林縣警局局長李謀旺今天下午受訪表示，不認識新埔分局長，也不知有車禍發生，更不可能打關鍵電話。記者黃于凡／攝影
雲林縣警局局長李謀旺今天下午受訪表示，不認識新埔分局長，也不知有車禍發生，更不可能打關鍵電話。記者黃于凡／攝影

新竹 雲林 警察

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