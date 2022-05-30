影／科技副總撞死人遭爆關說分局長 雲縣警局長李謀旺回應了

新竹縣竹北天虹科技副總羅偉瑞，日前開車撞死機車騎士涉嫌過失致死案，被騎士家屬爆出關說警方及醫院，新竹縣警局督察科28日依證據祭出處分，副局長許豐統記劣跡、公關科長嚴永銘記申誡，新埔分局長林英煌記申誡，新竹市議員連郁婷今凌晨在臉書發文暗指雲林縣警局局長李謀旺是打電話關說的藏鏡人。

連郁婷在臉書發文暗指，雲林縣警察局局長李謀旺疑似打電話給新埔分局長林英煌，叫他陪肇事者做筆錄，再打電話給新竹縣警察局副局長許豐統，叫他幫肇事者發聲明；現在新埔分局長記申誡、副局長記劣跡，如果李謀旺就是那位「友人」，那應該受什麼處分？