夫三度車震小三被錄下腥羶色對話 妻調行車記錄怒告兩人獲賠

阮姓女子向陳姓丈夫與葉姓女子提告侵害配偶權，求償100萬元；新北地方法院依據行車記錄器錄下的腥羶色對話，認定兩人確實有發生性關係，但認為阮女求償金額過高，判兩人需連帶賠償18萬元。

阮女提告，指陳男與她結婚42年，卻外遇葉女，兩人還在陳男車上三度發生性關係，葉女更寫情書給陳男，導致她身心倍受打擊，要求兩人連帶賠償100萬元。

陳男反辯，指兩人婚姻關係早已名存實亡，阮女亦未曾嘗試維持婚姻，不存在侵害配偶權問題，即使存在，亦不屬於情節重大，要求賠償100萬元顯然過高；葉女則缺席出庭。