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夫三度車震小三被錄下腥羶色對話 妻調行車記錄怒告兩人獲賠

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

阮姓女子向陳姓丈夫與葉姓女子提告侵害配偶權，求償100萬元；新北地方法院依據行車記錄器錄下的腥羶色對話，認定兩人確實有發生性關係，但認為阮女求償金額過高，判兩人需連帶賠償18萬元。

阮女提告，指陳男與她結婚42年，卻外遇葉女，兩人還在陳男車上三度發生性關係，葉女更寫情書給陳男，導致她身心倍受打擊，要求兩人連帶賠償100萬元。

陳男反辯，指兩人婚姻關係早已名存實亡，阮女亦未曾嘗試維持婚姻，不存在侵害配偶權問題，即使存在，亦不屬於情節重大，要求賠償100萬元顯然過高；葉女則缺席出庭。

法官依據行車記錄器錄下陳男與葉女的腥羶色對話，認定兩人確實在車上發生性關係，考量三人經濟背景，以及侵害配偶權情節輕重等，判陳男與葉女需連帶賠償阮女18萬元。

阮女發現陳姓丈夫與葉姓小三在車上發生三次性關係，向兩人提告獲償18萬元。示意圖／Ingimage
阮女發現陳姓丈夫與葉姓小三在車上發生三次性關係，向兩人提告獲償18萬元。示意圖／Ingimage

婚姻 行車記錄器 新北

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