女學霸下海物色50台女赴美賣淫 繳10萬判緩刑

林姓「女學霸」自立門戶，物色台籍應召女前往北美賣淫。 示意圖／Ingimage 林姓「女學霸」物色台籍應召女前往北美賣淫，檢方依妨害風化罪起訴她、集團成員陳姓、林姓男子；台北地院今天判處林女有期徒刑6月，判陳、林姓男子各有期徒刑4月，3人都緩刑2年，分別支付公庫10萬元、5萬元、5萬元。可上訴。

檢警調查，32歲的林女外型美麗，高中畢業後，考上知名大學學府，英語流利，她本人2017年先加入以唐姓男子為首的色情組織賣淫，1年後自立門戶。

林女自2018年11月起，在臉書PO文稱「金錢鋪陳的美好」等廣告詞，誘使網紅、小模報名應試，林女與同夥揀選姿色上乘者赴美國、加拿大，維持集團在業界的「口碑」不墜。

調查指出，至破案前，林姓女學霸至少仲介50名台籍女子前往北美一帶賣淫，刑事警察局循線調查並與美國在台協會合作，2021年偵破林女所屬的賣淫集團。

檢警2021年2月4日搜索林女等人的住處，查扣現金3萬多元，犯案用手機、筆電、教戰守冊、薪資明細等證物，將3人全部移送法辦，法院開庭審理，3人認罪，合議庭今天判3人得易科罰金之刑，都予緩刑2年宣告。