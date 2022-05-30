遭影射涉新竹車禍關說 雲縣警局長李謀旺揚言提告
新竹縣議員連郁婷今天在臉書貼文，影射雲林縣警察局長李謀旺關說某科技副總車禍肇事案，李謀旺發表聲明指內容全然不實，若有人再擴大渲染，將依法向地檢署提請妨害名譽等告訴。
新竹縣一名科技公司副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，新竹縣新埔警分局長林英煌陪同羅男製作筆錄引發爭議，縣警局28日公布懲處3人。
連郁婷今天在臉書（Facebook）貼文請問李謀旺，「你有沒有打電話給新埔分局長，叫他陪肇事者做筆錄？你有沒有打電話給新竹縣警察局副局長許豐統，叫他幫肇事者發聲明？」現在新埔分局長記申誡、副局長記劣跡，如果李謀旺就是那位「友人」，那李謀旺應該受什麼處分？
連郁婷還指出，雲林縣警察局長李謀旺，擔任過竹北分局長、新竹縣警察局督察長、新竹市警察局副局長，與新竹縣消防局長還是同期警大畢業。
李謀旺今天透過雲林縣警局發布聲明，指出連郁婷貼文影射內容全然不實，請勿再以訛傳訛，倘若再有擴大渲染等不實情事，為了捍衛名譽，將依法向地檢署提請妨害名譽等告訴，不容清白被公然誣衊。
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