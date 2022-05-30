洩露檢辧警員調包毒尿遭判刑 北警局政風專員逆轉勝
北市警局泉州街派出所陳姓警員涉調包尿液檢體，檢方指揮警局政風室吳姓專員調取檢體與監視器，時任中正二分局督察組長何明祥從吳口中得知後，向當時的分局長楊鴻正報告，還到泉州所告知陳，陳氣得投書警政署長信箱。台北地方法院依洩密罪判吳4月徒刑，但台灣高等法院改判無罪確定。
2016年間，新北地檢署偵辦陳姓警員涉嫌包庇許姓毒品犯，懷疑陳違反貪汙治罪條例，因此請吳姓專員（已調職）調取許的尿液檢體、文件與監視器紀錄。當年5月10日吳前往中正二分局督察室請求協助，督察組長何明祥請求他透露調取資料的原因，吳告知是因檢察官在通訊監察過程中，發現泉州所警員疑似為毒犯調包尿液檢體。
吳姓專員否認有洩漏國防以外應秘密之消息犯行，並表示因他請求分局協助，所以才會告訴何明祥案情，何要了解案情後，經楊鴻正同意，才會幫他辦調閱相關資料。
經查，陳姓警員沒有調包，他寫信向署長陳情，並上NPA署長室臉書爆料自己不分青紅皂白被調查，名譽受損。因陳詳述偵辦過程，廉政署懷疑有人洩密，分案約談吳等人。檢方認為，吳經指揮偵辦員警疑似包庇毒蟲案，保密義務就是到他為止，「已經洩漏出去的秘密就不是秘密」，何明祥無刑責，但依洩密罪起訴吳。
北院認為吳身為公務員，卻利用職務之便將應秘密的消息洩漏給他人，法治觀念不足，判他4月得易科罰金之刑。
吳不服，上訴高院。高院認為，北市警設有政風室、督察室，分局僅有督察組，泉州所的風紀問題由分局督察組處理，而何明祥既擔任督察組組長，泉州所的風紀維護屬職務範圍，員警為毒品通緝犯調包採驗尿液檢體涉及違法等風紀問題，何是調取原因案件事實執行法定職務必要範圍內的人員。
高院認為檢方的舉證不足以證明吳有洩漏國防以外應秘密之消息罪，加上沒有其他證據足以證明犯行，就應撤銷原判決。高院認為，一審沒查明吳是否基於公共利益或合法權益所必要、所告知對象是否為執行法定職務必要範圍內之人，就遽下斷語論罪科刑，並不恰當，因此改判無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言