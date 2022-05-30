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洩露檢辧警員調包毒尿遭判刑 北警局政風專員逆轉勝

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

北市警局泉州街派出所陳姓警員涉調包尿液檢體，檢方指揮警局政風室吳姓專員調取檢體與監視器，時任中正二分局督察組長何明祥從吳口中得知後，向當時的分局長楊鴻正報告，還到泉州所告知陳，陳氣得投書警政署長信箱。台北地方法院依洩密罪判吳4月徒刑，但台灣高等法院改判無罪確定。

2016年間，新北地檢署偵辦陳姓警員涉嫌包庇許姓毒品犯，懷疑陳違反貪汙治罪條例，因此請吳姓專員（已調職）調取許的尿液檢體、文件與監視器紀錄。當年5月10日吳前往中正二分局督察室請求協助，督察組長何明祥請求他透露調取資料的原因，吳告知是因檢察官在通訊監察過程中，發現泉州所警員疑似為毒犯調包尿液檢體。

吳姓專員否認有洩漏國防以外應秘密之消息犯行，並表示因他請求分局協助，所以才會告訴何明祥案情，何要了解案情後，經楊鴻正同意，才會幫他辦調閱相關資料。

經查，陳姓警員沒有調包，他寫信向署長陳情，並上NPA署長室臉書爆料自己不分青紅皂白被調查，名譽受損。因陳詳述偵辦過程，廉政署懷疑有人洩密，分案約談吳等人。檢方認為，吳經指揮偵辦員警疑似包庇毒蟲案，保密義務就是到他為止，「已經洩漏出去的秘密就不是秘密」，何明祥無刑責，但依洩密罪起訴吳。

北院認為吳身為公務員，卻利用職務之便將應秘密的消息洩漏給他人，法治觀念不足，判他4月得易科罰金之刑。

吳不服，上訴高院。高院認為，北市警設有政風室、督察室，分局僅有督察組，泉州所的風紀問題由分局督察組處理，而何明祥既擔任督察組組長，泉州所的風紀維護屬職務範圍，員警為毒品通緝犯調包採驗尿液檢體涉及違法等風紀問題，何是調取原因案件事實執行法定職務必要範圍內的人員。

高院認為檢方的舉證不足以證明吳有洩漏國防以外應秘密之消息罪，加上沒有其他證據足以證明犯行，就應撤銷原判決。高院認為，一審沒查明吳是否基於公共利益或合法權益所必要、所告知對象是否為執行法定職務必要範圍內之人，就遽下斷語論罪科刑，並不恰當，因此改判無罪。

台北市警政風室吳姓專員受檢方指揮調閱中正二分局泉州街派出所警員疑涉包庇毒犯案，卻因告知督察組長偵辦概略而被依洩密罪起訴、一審判4月得易科罰金之刑。吳上訴，台灣高等法院認為一審沒弄清楚就論罪科刑，撤銷原判決，改判吳無罪確定。示意圖／聯合報系資料照片
台北市警政風室吳姓專員受檢方指揮調閱中正二分局泉州街派出所警員疑涉包庇毒犯案，卻因告知督察組長偵辦概略而被依洩密罪起訴、一審判4月得易科罰金之刑。吳上訴，台灣高等法院認為一審沒弄清楚就論罪科刑，撤銷原判決，改判吳無罪確定。示意圖／聯合報系資料照片

監視器 毒品 北市

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