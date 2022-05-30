洩露檢辧警員調包毒尿遭判刑 北警局政風專員逆轉勝

北市警局泉州街派出所陳姓警員涉調包尿液檢體，檢方指揮警局政風室吳姓專員調取檢體與監視器，時任中正二分局督察組長何明祥從吳口中得知後，向當時的分局長楊鴻正報告，還到泉州所告知陳，陳氣得投書警政署長信箱。台北地方法院依洩密罪判吳4月徒刑，但台灣高等法院改判無罪確定。

2016年間，新北地檢署偵辦陳姓警員涉嫌包庇許姓毒品犯，懷疑陳違反貪汙治罪條例，因此請吳姓專員（已調職）調取許的尿液檢體、文件與監視器紀錄。當年5月10日吳前往中正二分局督察室請求協助，督察組長何明祥請求他透露調取資料的原因，吳告知是因檢察官在通訊監察過程中，發現泉州所警員疑似為毒犯調包尿液檢體。

吳姓專員否認有洩漏國防以外應秘密之消息犯行，並表示因他請求分局協助，所以才會告訴何明祥案情，何要了解案情後，經楊鴻正同意，才會幫他辦調閱相關資料。

經查，陳姓警員沒有調包，他寫信向署長陳情，並上NPA署長室臉書爆料自己不分青紅皂白被調查，名譽受損。因陳詳述偵辦過程，廉政署懷疑有人洩密，分案約談吳等人。檢方認為，吳經指揮偵辦員警疑似包庇毒蟲案，保密義務就是到他為止，「已經洩漏出去的秘密就不是秘密」，何明祥無刑責，但依洩密罪起訴吳。

北院認為吳身為公務員，卻利用職務之便將應秘密的消息洩漏給他人，法治觀念不足，判他4月得易科罰金之刑。

吳不服，上訴高院。高院認為，北市警設有政風室、督察室，分局僅有督察組，泉州所的風紀問題由分局督察組處理，而何明祥既擔任督察組組長，泉州所的風紀維護屬職務範圍，員警為毒品通緝犯調包採驗尿液檢體涉及違法等風紀問題，何是調取原因案件事實執行法定職務必要範圍內的人員。