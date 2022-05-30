拿空氣槍破壞兌幣機無傷 偷不著獲判無罪

吳姓男子去年到嘉義基督教醫院機車停車場內，涉嫌持空氣槍及六角板手朝兌幣機面板射擊、敲打，企圖破壞鎖孔竊取現金，因機械堅固，未能得逞，案經警衛王男發現報警，檢方依竊盜未遂罪嫌聲請簡易判決，嘉義地院認為兌幣機只有表面些許損傷，仍能正常使用，判決無罪。可上訴。

22歲吳姓男子於去年9月6日凌晨2時時，持空氣槍、六角板手到嘉義基督教醫院機車停車場，乘四下無人之際，接續以空氣槍朝裝設於停車場的兌幣機面板射擊鋼彈，及以六角扳手敲鑿兌幣機鎖孔等方式，企圖破壞兌幣機面板後，竊取機內的現金，因為無法將面板及鎖孔破壞而作罷。事後警衛王男發現兌幣機被破壞報警，警方循線將吳男及空氣槍、板手等帶回偵訊後，送嘉義地檢署法辦，檢察官將吳男依攜帶兇器竊盜未遂罪嫌提起公訴，並聲請簡易判決。

警訊時吳男坦承不諱。但空氣槍經測試不具殺傷力、也沒有提毀損告訴。法院以傳票傳喚吳男，一直到審判期日，吳男沒有到庭，法官依規定，不待吳男陳述，直接由一方辯論判決。

法官認為，從現場照片可見，兌幣機面板與鎖孔的極小面積掉漆微凹，只影響小部分美觀，並未遭打開或以其他方式取得裡面金錢的跡象，王男也表示，沒有損害面板及鎖頭主體，兌幣機器仍然可以正常使用、不需修理，既然沒有遭到破壞，自然不可能開啟搜尋財物。