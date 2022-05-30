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從未考過駕照、2度酒駕遭逮 北市今公布姓名照片

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

根據酒駕新法規定，北市交通事件裁決所針對屢次酒駕、或拒測違規再犯者，北市交通局官網今公告1名酒駕累犯者的姓名、照片及違規事實。

此次被公布的高姓男子「未曾考取駕照」，今年1月25日駕駛機車於德昌街遭攔停、今年4月20日第2次機車酒駕，在北市萬大路遭警方攔下開單，已公告在交通局官網及拒測累犯公布專區。

北市裁決所表示，這次的公告內容是依照中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

立法院於今年1月24日三讀刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定；酒駕同車乘客連坐處分也提高至6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

裁決所呼籲，「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕發生，避免意外而遺憾終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此次被公布的高姓男子「未曾考取駕照」，今年2度酒駕遭逮。圖／北市裁決所提供
此次被公布的高姓男子「未曾考取駕照」，今年2度酒駕遭逮。圖／北市裁決所提供

酒駕 北市

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