男法官訴請和妻子離婚 法院判准確定

曾姓男法官提告指稱，張姓妻子婚後長期對他言語虐待等，請求法院判准離婚；最高法院日前維持二審判決，認定2人分居已久，有難以繼續維持婚姻重大事由，判准離婚確定。

判決指出，曾姓男法官提告指出，每月薪資都交給張姓妻子管理，但張女將他存款移轉至她名下，每月僅給他生活費新台幣1萬元，對他經濟上控制，且她經常辱罵他及他家人，恥笑他薪資過低，要求他兼差以供她出國等奢侈消費。

曾男指出，張女要求他自行料理三餐及整理家務，動輒對他怒罵，脾氣火爆，曾持刀刺壞他因公配給的平板電腦，咒罵他下地獄，還曾經對他丟擲茶杯、磁碗，導致電視螢幕破裂。

曾男表示，張女假借投資及投保儲蓄保險等名義，盜領他存款，張女長期對他為言語、精神虐待、肢體暴力，及經濟控制等行為，使兩造婚姻名存實亡，請求法院判決他與張女離婚。

一審及二審都認為，張女以鋒利言詞辱罵曾男，雙方怨懟，夫妻間互信互愛共同生活的基礎瀕臨崩解，婚姻關係嚴重裂痕，曾男憤而離家別居迄今，婚姻有難以繼續維持的情事，判准離婚。

案經上訴，最高法院日前駁回，維持判准離婚，全案確定。