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尪攜女赴摩鐵按摩 髮妻查無證據 法官嗅出不尋常判賠

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓人妻發現劉姓丈夫退休後沉迷聲色場所，還多次帶著甘姓女子入住摩鐵，黃女懷疑劉男出軌，對劉及甘女提告求償110萬元，劉男辯稱他是脊椎舊傷，找甘女幫他按摩。但法官認為，摩鐵近年常被影射為男女出軌場所，雖然查無兩人性交證據，仍認定兩人共赴摩鐵已超越交友界線，判賠40萬元。

判決指出，劉男、黃女1990年結婚，兩人結婚30年，已有2名成年子女，但2016年劉男退休後，卻被黃女發現長期沉迷聲色場所；黃女主張劉對家庭不聞不問，甚至還多次帶著甘姓女子，入住摩鐵房間共處，早已對婚姻不忠，破壞夫妻兩人的信任。

黃女質疑劉男出軌，侵害到她的配偶權，向兩人提告求償110萬元；法院審理期間，劉男反駁，稱甘女是「牛角拔筋按摩師」，他因為脊椎有動過手術，偶爾筋骨痠痛，才會以每次2000元價格，找甘女到住家附近的摩鐵幫他按摩，兩人根本沒有發生其他事情。

至於甘女，挨告後不僅沒提供答辯，法院審理時也未到庭解釋，高雄地方法院法官認為，近年公眾人物攜著配偶以外的異性進出摩鐵，多被外界影射、渲染為婚外情，若劉男真有按摩需求，大可邀甘女到他住家就好，反而選具高度隱密性的摩鐵按摩，行為有違常理。

法官認為，在大眾既定印象裡，摩鐵所提供的條件，極易便利男女間發生性交行為，劉男與甘女共赴摩鐵3、4次，即使查無兩人有性交行為證據，但兩人在摩鐵房間獨處，仍逾越社會容忍範圍，超過朋友交際界線，最後判兩人應賠償黃女40萬元。可上訴。

法官認為摩鐵最近常被影射為婚外情的發生地，雖然劉男、甘女沒被發現有出軌證據，但仍認定兩人超越交友界線，判賠元配40萬元。摩鐵示意圖。記者張議晨/攝影
法官認為摩鐵最近常被影射為婚外情的發生地，雖然劉男、甘女沒被發現有出軌證據，但仍認定兩人超越交友界線，判賠元配40萬元。摩鐵示意圖。記者張議晨/攝影

摩鐵 按摩 出軌

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