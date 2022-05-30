尪攜女赴摩鐵按摩 髮妻查無證據 法官嗅出不尋常判賠
高雄黃姓人妻發現劉姓丈夫退休後沉迷聲色場所，還多次帶著甘姓女子入住摩鐵，黃女懷疑劉男出軌，對劉及甘女提告求償110萬元，劉男辯稱他是脊椎舊傷，找甘女幫他按摩。但法官認為，摩鐵近年常被影射為男女出軌場所，雖然查無兩人性交證據，仍認定兩人共赴摩鐵已超越交友界線，判賠40萬元。
判決指出，劉男、黃女1990年結婚，兩人結婚30年，已有2名成年子女，但2016年劉男退休後，卻被黃女發現長期沉迷聲色場所；黃女主張劉對家庭不聞不問，甚至還多次帶著甘姓女子，入住摩鐵房間共處，早已對婚姻不忠，破壞夫妻兩人的信任。
黃女質疑劉男出軌，侵害到她的配偶權，向兩人提告求償110萬元；法院審理期間，劉男反駁，稱甘女是「牛角拔筋按摩師」，他因為脊椎有動過手術，偶爾筋骨痠痛，才會以每次2000元價格，找甘女到住家附近的摩鐵幫他按摩，兩人根本沒有發生其他事情。
至於甘女，挨告後不僅沒提供答辯，法院審理時也未到庭解釋，高雄地方法院法官認為，近年公眾人物攜著配偶以外的異性進出摩鐵，多被外界影射、渲染為婚外情，若劉男真有按摩需求，大可邀甘女到他住家就好，反而選具高度隱密性的摩鐵按摩，行為有違常理。
法官認為，在大眾既定印象裡，摩鐵所提供的條件，極易便利男女間發生性交行為，劉男與甘女共赴摩鐵3、4次，即使查無兩人有性交行為證據，但兩人在摩鐵房間獨處，仍逾越社會容忍範圍，超過朋友交際界線，最後判兩人應賠償黃女40萬元。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言