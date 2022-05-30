外役監科長遭毆傳案外案 監獄疑造假送受刑人坐爽監

花蓮自強外役監獄周姓戒護科長，在2月時遭劉姓、黃姓男子駕車追撞、棍棒毆打。花蓮地檢署將2人依殺人未遂罪嫌起訴，並分案偵辦涉嫌教唆者、在花蓮監獄服刑的邵姓男子。現卻傳出案外案，監獄內部疑似有人協助偷改考績，讓重大暴力要犯邵男至自強外役監服刑，檢方表示已介入調查。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷指出，針對戒護科周姓科長案件，追到邵姓被告可能有指使部分，已經於4月分案調查；由於邵有暴力背景，為何能在外役監服刑等事，會與監獄內部一併查清楚，目前還在偵查，詳細內容涉及偵查不公開，不便說明。

花蓮監獄表示，內部調查後已初步針對疑似涉案人行政處分，並提供檢調相關資料，目前地檢署介入調查，因偵查不公開，不便多作回應，尊重司法偵辦。

檢方調查，邵男在2015年尋仇槍殺高姓男子，依殺人未遂罪判12年6月徒刑，後在自強外役監服刑。今年2月阿嬤過世，他向獄方申請返家奔喪，不過法務部公布實施「因應防疫升級具體措施」，周姓戒護科長建議以視訊方式，拒絕讓他返家。

剛滿18歲劉男、黃男得知邵男返家奔喪遭拒，準備為邵出氣，2月15日見周姓科長在花蓮市德安一街停等紅綠燈，故意開車追撞周男車輛，見下車者確實為科長後，不但徒手毆打，還用球棒與辣椒水攻擊周男頭部，怒嗆「給你死」等恐嚇話語，施暴時間約3分鐘。