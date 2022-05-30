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男法官控妻盜領3千萬存款 他只領1萬零花要離婚准了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

智慧財產及商業法院曾姓法官指控妻子拿刀砍壞公發的平板電腦，他每月10餘萬元薪資全交由妻子管理，妻子仍將他存款移轉到自己名下，只發每月1萬元零用錢給他，還得支付水電費，他受不了而訴請離婚，最高法院維持二審判決，判准兩人離婚，全案確定。

曾主張，他和妻子結婚超過30年，自他擔任法官開始，每月薪資都交由家管的妻子管理，婚後妻子常辱罵他和家人，恥笑他薪資過低，要求他兼差來供應妻子和小兒子出國費用。

曾說，大兒子自小被妻子情緒勒索、金錢控制，多年前離家斷絕聯絡，妻子還阻止他和大兒子見面，而妻子曾持刀刺壞他公發的平板電腦，咒罵他下地獄、被魔鬼纏身，要他孤獨到死，甚至假借投資名義盜領他超過3000萬元存款。

他表示，雙方2017年10月嚴重爭吵後，隔天妻子就把他帳戶中99萬元存款，轉帳至小兒子帳戶，導致他只剩下1600餘元，他只好逃離住處，未料妻子三度到法院騷擾，還言語恐嚇、威脅他；妻子事後花2200萬購買位於台北市光復北路的房產，搬出職務宿舍，雙方分居至今，向法院訴請離婚。

妻子反駁，她為了照顧二子放棄高薪工作，否認控制經濟、言語或肢體暴力，她和小兒子邀請丈夫出國同遊還被拒絕，且她名下的財產都是父親贈與的，並非盜領丈夫存款。

妻子指出，因丈夫規劃在每年免稅額度內皆贈與小兒子一筆款項，行之有年，她才會匯款99萬元給小兒子，她反指控丈夫和不明女子有曖昧簡訊，對家庭不聞不問，認為雙方婚姻破綻，丈夫的可歸責程度較大，請求法院駁回。

根據大兒子作證指出，錢都是母親在管理，而母親會在半夜兩、三點衝進房間，指著他鼻子辱罵垃圾、廢物，他離家後想到母親每天都氣得發抖，至今仍得接受心理諮商，「這個家早就毀了」。

大兒子說，他曾聽母親罵父親「你的工作不重要，不關我的事，所以不給錢」，而父親曾想要多一點零用錢，母親會直接爆怒摔東西說「你才賺那一點錢，本來就該給我」等語。

曾也有以紙條表示，每月零用錢繳完水電瓦斯、電話、網路費後，僅剩不到6000元不夠伙食費，物價一直上漲中，請求每月至少多3000元，卻被妻子回覆「你要的是安逸、輕鬆費，和女人的打屁費」。

法院指出，妻子長期管理曾的工作所得，每月卻只給遠低於所得的少許生活費，且雙方名下財產相差懸殊，2016年曾僅有百萬存款，但妻子名下卻有高達5000餘萬元存款，甚至曾是透過宿舍同仁告知，才知道妻子購入房產、搬出宿舍。

然而，曾在雙方分居後也對妻子提出多起民刑事訴訟，法院認為雙方婚姻裂痕深鉅，已達難以回復狀態，難以繼續維持，判准兩人離婚。

離婚。示意圖／ingiamge
離婚。示意圖／ingiamge

離婚 薪資

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