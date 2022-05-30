快訊

行政院大撒幣300億補貼租金：是德政，還是買票？

比三級警戒更焦慮…疫情下的幼兒照顧難題 家長瀕臨崩潰

影片曝光！保一總隊警察打警察 學弟殘暴打斷學長腿骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏來「溫泉大亨」張銘義騙投資款3000萬 北檢起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

號稱烏來溫泉大亨」的新北市烏來區「巨龍山莊」溫泉會館負責人張銘義，因會館遭颱風重創，招攬高氏兄弟投資3000萬元，募款未用於營運，被控詐欺；檢察官2度對張不起訴，高檢署都發回，台北地檢署今天依詐欺罪起訴張。

張銘義曾擁有4家溫泉會館，被稱為烏來「溫泉大亨」，「巨龍山莊」則是張銘義的起家店。

2015年「巨龍山莊」遭蘇迪勒颱風襲擊，張銘義急需資金修繕，自己與妻子高淑敏增資3000萬元，再與高氏兄弟簽約，請高氏兄弟出資3000萬元，事後，高氏兄弟發現錢轉入張銘義的個人帳戶，提告詐欺。

台北地檢署2度偵辦不起訴張銘義夫婦，高氏兄弟都聲請再議，由台灣高檢署發回續查；檢察官第3度偵查認定張施用詐術，依法起訴他，至於張妻、烏來觀光發展協會理事長高淑敏，仍獲不起訴處分。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

溫泉 烏來 詐欺

延伸閱讀

2家中國公司涉未經許可在台挖角 北檢搜索約談

新北檢揭牌「查選及暴力小組」 已接獲12件情資調查中

影／赴北檢告蔡、蘇、陳！楊志良：有政府會害死人

烏來土石崩落 張震嶽拍廣告受困開直播喊「真大顆」

相關新聞

外役監科長遭毆傳案外案 監獄疑造假送受刑人坐爽監

花蓮自強外役監獄周姓戒護科長，在2月時遭劉姓、黃姓男子駕車追撞、棍棒毆打。花蓮地檢署將2人依殺人未遂罪嫌起訴，並分案偵辦...

烏來「溫泉大亨」張銘義騙投資款3000萬 北檢起訴

號稱烏來「溫泉大亨」的新北市烏來區「巨龍山莊」溫泉會館負責人張銘義，因會館遭颱風重創，招攬高氏兄弟投資3000萬元，募款...

妙齡女酒駕騎上人行道 吹測超標盧問「一定要上銬嗎」

高雄市一名周姓女子昨晨騎車騎上人行道，巡邏警網見狀趨前規勸攔查，聞到周女散發酒氣，施以酒測，結果達每公升0.36毫克，周...

尪攜女赴摩鐵按摩 髮妻查無證據 法官嗅出不尋常判賠

高雄黃姓人妻發現劉姓丈夫退休後沉迷聲色場所，還多次帶著甘姓女子入住摩鐵，黃女懷疑劉男出軌，對劉及甘女提告求償110萬元，...

男法官控妻盜領3千萬存款 他只領1萬零花要離婚准了

智慧財產及商業法院曾姓法官指控妻子拿刀砍壞公發的平板電腦，他每月10餘萬元薪資全交由妻子管理，妻子仍將他存款移轉到自己名...

健保卡影本上寫「還錢」撒大街 桃園男討債不成反判刑

桃園市王姓男子受委託向袁姓男子討債，兩度將袁男健保卡影本寫上「還錢」紅字後，撒在他處所外；法院認為王散布個人資料已侵害隱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。