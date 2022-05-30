烏來「溫泉大亨」張銘義騙投資款3000萬 北檢起訴

號稱烏來「溫泉大亨」的新北市烏來區「巨龍山莊」溫泉會館負責人張銘義，因會館遭颱風重創，招攬高氏兄弟投資3000萬元，募款未用於營運，被控詐欺；檢察官2度對張不起訴，高檢署都發回，台北地檢署今天依詐欺罪起訴張。

張銘義曾擁有4家溫泉會館，被稱為烏來「溫泉大亨」，「巨龍山莊」則是張銘義的起家店。

2015年「巨龍山莊」遭蘇迪勒颱風襲擊，張銘義急需資金修繕，自己與妻子高淑敏增資3000萬元，再與高氏兄弟簽約，請高氏兄弟出資3000萬元，事後，高氏兄弟發現錢轉入張銘義的個人帳戶，提告詐欺。