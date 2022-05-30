妙齡女酒駕騎上人行道 吹測超標盧問「一定要上銬嗎」

高雄市一名周姓女子昨晨騎車騎上人行道，巡邏警網見狀趨前規勸攔查，聞到周女散發酒氣，施以酒測，結果達每公升0.36毫克，周女見酒駕被逮，盧問「不能找人帶我嗎？一定要上銬嗎」，警方告知要行使強制力，她才乖乖上銬被送辦。

新興警分局五福二路派出所員警昨晨4時許，巡邏經過林森一路和竹圍路口，發現周姓女子（24歲）違規騎上人行道，於是趨前攔查，警方在盤查周女身分時，聞到周女身上散發濃厚酒氣，當下詢問「在哪裡喝的？」周女回「在朋友家喝的」。

警方拿出酒測器對周女施以酒測，結果酒測值達每公升0.36毫克，周女見酒駕被警方逮個正著，先盧問：「不能找人帶我嗎」，還雙手抱胸問「一定要上銬嗎」，警方告知再不配合就施以強制力逮捕，周女才乖乖接受上銬，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康