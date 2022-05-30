快訊

到底該不該吃藥？確診者服新冠抗病毒藥最擔心的幾個問題

「很多孩子都走了」繼續燒 美女律師發文：父母會驚慌

賴清德憂中部面臨疫情洪峰 中區指揮官：頂多就這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妙齡女酒駕騎上人行道 吹測超標盧問「一定要上銬嗎」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名周姓女子昨晨騎車騎上人行道，巡邏警網見狀趨前規勸攔查，聞到周女散發酒氣，施以酒測，結果達每公升0.36毫克，周女見酒駕被逮，盧問「不能找人帶我嗎？一定要上銬嗎」，警方告知要行使強制力，她才乖乖上銬被送辦。

新興警分局五福二路派出所員警昨晨4時許，巡邏經過林森一路和竹圍路口，發現周姓女子（24歲）違規騎上人行道，於是趨前攔查，警方在盤查周女身分時，聞到周女身上散發濃厚酒氣，當下詢問「在哪裡喝的？」周女回「在朋友家喝的」。

警方拿出酒測器對周女施以酒測，結果酒測值達每公升0.36毫克，周女見酒駕被警方逮個正著，先盧問：「不能找人帶我嗎」，還雙手抱胸問「一定要上銬嗎」，警方告知再不配合就施以強制力逮捕，周女才乖乖接受上銬，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕的周女最後乖乖接受警方上銬，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
酒駕的周女最後乖乖接受警方上銬，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高雄周姓女子酒駕被警方查獲，雙手抱胸盧問「一定要上銬嗎」。記者石秀華／翻攝
高雄周姓女子酒駕被警方查獲，雙手抱胸盧問「一定要上銬嗎」。記者石秀華／翻攝

酒測 人行道 酒駕

延伸閱讀

新北6旬運將酒駕自撞逃逸 民眾傻眼報警「他在OK納涼」

高雄男酒駕載兒上路 紅線違停被警查獲成最壞身教

男子酒駕稱吃荔枝 員警當場打臉

隔天解隔離竟溜出門酒駕 向警自爆確診嗆：哪一條辦我

相關新聞

妙齡女酒駕騎上人行道 吹測超標盧問「一定要上銬嗎」

高雄市一名周姓女子昨晨騎車騎上人行道，巡邏警網見狀趨前規勸攔查，聞到周女散發酒氣，施以酒測，結果達每公升0.36毫克，周...

健保卡影本上寫「還錢」撒大街 桃園男討債不成反判刑

桃園市王姓男子受委託向袁姓男子討債，兩度將袁男健保卡影本寫上「還錢」紅字後，撒在他處所外；法院認為王散布個人資料已侵害隱...

網傳台南車站4000人確診 南警斥攏系假勿轉傳

網路近來傳出「臺南車站確診4000人」貼文引起熱議，台南市警局表示，經衛生局追查確定為假訊息，呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。

影／半夜上山偷電纜...遇警謊稱採竹筍 車內6綑電纜露餡

新北市張姓、游姓男子到貢寮區涉嫌侵入私人土地盜取電纜，警方埋伏查獲兩嫌，兩人辯稱上山採竹筍，警方在車內發現大批電纜和毒品...

高雄男酒駕載兒上路 紅線違停被警查獲成最壞身教

高雄市一名歐姓男子日前駕車載15歲兒子外出，在苓雅區一處路口紅線違停，巡邏警網發現趨前盤查，聞到歐男身上飄散酒味，對他施...

台8線谷關段時速飆破百 遭罰錢吊照控測速不準遭駁

台中市劉姓男子在去年6月開車行經台8線谷關段時，遭警方以雷達測速機拍到，時速達111公里，因該處速限為50公里，警方依法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。