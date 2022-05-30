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健保卡影本上寫「還錢」撒大街 桃園男討債不成反判刑
桃園市王姓男子受委託向袁姓男子討債，兩度將袁男健保卡影本寫上「還錢」紅字後，撒在他處所外；法院認為王散布個人資料已侵害隱私權，犯後雖坦承但未和解，依違反個人資料保護法判他有期徒刑3月。可上訴。
檢警調查，21歲王男日前受謝姓男子委任，追討袁姓男子積欠謝的債務，在取得袁簽立的5萬元工商本票影本及健保卡正面影本等資料後，在上面以紅筆寫上「還錢」字樣，並在2020年9月25日傍晚6時59分許騎機車到袁男大園區處所，並將紙條撒落街上。
檢警查，袁男事後仍未還錢，王男因而又於同年11月9日下午4時許故技重施，讓袁忍無可忍，報警提告；王男到案後坦承犯行，檢方偵結依個資法之「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料」罪嫌起訴。
桃園地院審理認為，王男所為損害袁男隱私權，且先後兩次犯行，所為實應非難且應予分論併罰，考量他犯後坦承犯行，尚未與告訴人達成和解並賠償損失等，依違反個資法判他有期徒刑2月共兩次，應執行3月。可上訴。
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