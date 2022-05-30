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獨／顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

聯合報／ 記者劉星君魏斌／屏東即時報導

屏東縣東港鎮一名男子照顧病母30多年，因與母親雙雙染疫，備感壓力，竟推母親墜樓傷重致死。男子跟著跳樓僅受輕傷，被依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押，因籌不出5萬元保釋金收押。他的外甥女聲淚俱下哭求，「希望法官從輕量刑，舅舅真的很孝順，照顧阿嬤30多年沒日沒夜，最近又染疫，怎麼可能不瘋掉！」

遭么子推下樓的張姓婦人已79歲，年輕守寡，賣魚拉拔4男1女共五名子女長大。她30多年前第一次中風，因長子、三子及四女都已婚嫁離家，由未婚的二子及么子同住照顧。因家貧被列中低收入戶，兩兄弟分工，二子出外打工賺錢，么子負起主要照顧責任。

外甥女說，小舅不只照顧阿嬤，大舅跑遠洋漁船，家裡兩個小孩也是小舅帶大，她讀國中時就看小舅兩個家跑，每天煮飯給老小吃。阿嬤第一次中風半身不遂，後來再中風四肢癱瘓，幾年前又氣切，雖然家裡有申請長照居家服務，但夜裡或緊急還得靠自己，她看到小舅抽痰供氧，把阿嬤照顧的無微不至。

面對至親悲劇，外甥女說，阿嬤一生貧苦，但生性樂觀，她印象很深刻，小時候阿嬤總愛逗她玩。對阿嬤離世她很難過，但對小舅更不捨。二舅接聞噩耗，在阿嬤病榻旁坐了整天不吃不喝，她的心情也一樣，相當煎熬。

外甥女說，好多年前就發現小舅焦躁、憂鬱，去年發現他開始吃降血壓藥，照顧阿嬤多年似乎也快撐不住。沒想到上周兩人又確診，讓小舅壓力更大，「照顧一個病人，他的生死就在你身上，那種壓力真的很大」，她只想請求法官從輕量刑，照顧病人30多年，「正常人不會瘋掉嗎？哪有可能照顧這麼久的舅舅不會瘋掉呢？」

附近鄰居說，張婦跟小兒子幾乎形影不離，兩人相依為命大半輩子，沒想到最後被新冠肺炎擊垮，令人不勝唏噓。

屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影
東港兩名男子與病母同住，因家中兩人同時染疫成為壓垮貧病一家的最後一根稻草，次子驚聞小弟推母墜樓致死，坐在母親生前病榻整天不吃不喝。記者魏斌／攝影
東港兩名男子與病母同住，因家中兩人同時染疫成為壓垮貧病一家的最後一根稻草，次子驚聞小弟推母墜樓致死，坐在母親生前病榻整天不吃不喝。記者魏斌／攝影
男子照顧病母30餘年，管灌到氣切管護理全都親力親為，因兩人同時染疫壓力沉重鑄下大錯。讀者提供
男子照顧病母30餘年，管灌到氣切管護理全都親力親為，因兩人同時染疫壓力沉重鑄下大錯。讀者提供

阿嬤 中風 新冠肺炎

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