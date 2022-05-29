網傳台南車站4000人確診 南警斥攏系假勿轉傳
網路近來傳出「臺南車站確診4000人」貼文引起熱議，台南市警局表示，經衛生局追查確定為假訊息，呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。
市警局說，經深入追查，上述不實訊息係由Twitter帳號ID「北城浪子」在今年4月2日17時17分在Twitter發表，後續再由「過分天真」粉絲專頁於同日17時48分於臉書截圖發表相同內容文章。相同模式Twitter帳號ID「潯川」亦在2日當天發表類似內容文章，並由「浮淺Superficial」粉絲專頁於同日17時45分於臉書截圖發表相同文章。
南警指出，經查兩粉絲專頁文章後續均由400多名網友陸續轉發至其他公開社團，查該兩粉絲專頁均係今年2月4日成立，迄今僅數十名民眾追蹤且文章多為立場鮮明且固定週期時間發布，顯係非正常粉絲專頁。
另查後續分享網友行為模式均為增加標註惡意攻擊或消遣當前政府文字後轉發至公開社團，且部分網友帳號資訊包含大陸簡體字元或外國語言文字，顯非正常網友分享行為，疑似係由境外勢力惡意操控機器人帳號進行認知作戰。
警方說，本案模式與過往「內容農場」散布不實訊息案例手法相同，南警已與刑事警察局共組專案小組，並掌握特定散布不實訊息的來源粉絲專頁，未來將持續追查並蒐集此類資訊來源方向，如發現違法事證，將依法究辦，提醒民眾切勿轉傳內容不實農場文章，以免觸法。民眾可透過加入衛生福利部、疾病管制署-1922 防疫達人臉書專頁或疾管家 Line 官方帳號（Line ID：＠taiwancdc）查證最新疫情資訊。
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