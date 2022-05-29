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高雄男酒駕載兒上路 紅線違停被警查獲成最壞身教

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名歐姓男子日前駕車載15歲兒子外出，在苓雅區一處路口紅線違停，巡邏警網發現趨前盤查，聞到歐男身上飄散酒味，對他施以酒測，結果酒測值達每公升0.25毫克，兒子目睹父親被上銬，當場傻眼，歐男成了兒子最壞身教。

苓雅警分局成功路派出所員警27日上午7時30分許，巡邏經過自強三路與新光路口，發現歐姓男子（54歲）所駕駛的自小客車違停在紅線上，於是趨前盤查。

警方要求歐男拿出證件受檢，在對話中聞到歐男身上有酒氣，懷疑歐男有喝酒，請歐男下車時，歐男還淡定詢問「有什麼事情？」警方問歐男是否有喝酒，歐男坦承，前一天晚上有喝酒，結果酒測測出每公升0.25毫克。

歐男酒駕還載兒子上路，兒子目睹父親被上銬，當場傻眼，歐男成了最壞身教示範，訊後被警方依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市歐姓男子酒駕載兒子上路，因紅線違停被警盤查，酒測值超標，成兒子最壞身教。記者石秀華／翻攝
高雄市歐姓男子酒駕載兒子上路，因紅線違停被警盤查，酒測值超標，成兒子最壞身教。記者石秀華／翻攝
歐男因酒駕在兒子面前被警方上銬，被依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
歐男因酒駕在兒子面前被警方上銬，被依公共危險罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝

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