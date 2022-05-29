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台8線谷關段時速飆破百 遭罰錢吊照控測速不準遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子在去年6月開車行經台8線谷關段時，遭警方以雷達測速機拍到，時速達111公里，因該處速限為50公里，警方依法告發，開罰8000元、吊照半年，劉指控儀器不準，提出行政訴訟，不過未獲一、二審法官採信，認為劉未舉證儀器到底有何問題，判罰確定。

判決指出，劉姓男子在去年6月7日下午3時許，開車行經台8線15.6公里往谷關方向時，遭和平警分局以雷射測速照相機拍到，劉車時速超達111公里，因該處限速為50公里，劉車超速61公里，依違反道交條例告發，函送台中市交通事件裁決處開罰8000元，記違規點數3點、道路安全講習、吊扣駕照半年。

劉男收到罰單後不服，提起行政訴訟，指控警方的測速照相機有問題，以「超速」、「誤差」等關鍵字查詢網路，都有相關案例，指控量測結果接近儀器誤差區間，但同一司法系統，對近似相同事件有不同判別結果，易使人民感到標準、公平性的不一；且依據實地條件換算，應需下修當時車速；而執法過程未能符合內政部規範，應撤銷罰單。

一審審理後認為，劉男指控測速儀器有疑義，但未能舉證證明，不過警方的測速照相機是經過台灣商品檢測驗證中心檢驗合格，已列為法定度量衡器的測速設備裝置，而且劉男沒有舉證，到底測速有何問題，駁回劉男訴請，經上訴台中高等行政法院後，維持一審認定，駁回訴請，判罰確定。

台中市劉姓男子去年開車行經台8線谷關段時，因超速遭開罰，劉上訴台中高等行政法院，仍遭駁回，判罰確定。本報資料照片
台中市劉姓男子去年開車行經台8線谷關段時，因超速遭開罰，劉上訴台中高等行政法院，仍遭駁回，判罰確定。本報資料照片

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