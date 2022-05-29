托運鳳梨酥夾3萬7現鈔 長榮航勤員工伸手偷出被抓包
長榮航勤員工李姓男子去年4月在行李轉盤搬運托運行李時，發現其中行李箱內一盒夾放3萬7000元現金的鳳梨酥，因而心生貪念偷出，但犯案過程被監視器拍下，遭航警局循線查獲，法院審酌他坦承不諱、有悔意，依航空站竊盜罪判有期徒刑6月，緩刑2年。可上訴。
檢警調查，李男（42歲）原在長榮航勤工作，工作內容是自行李轉盤搬運托運行李至飛機行李櫃，去年4月2日下午1時31分許他在桃園國際機場第一航廈地下行李處理場1號轉盤處工作，徒手竊取劉姓女子托運行李內置有現金3萬7000元的鳳梨酥1盒。
劉女事後驚覺遭竊，但人已出國，委託姊姊報警處理。航警局調閱監視器畫面，發現是李男犯案，循線查獲他，而李男被逮後也未多加辯解，坦承犯案，並歸還失竊款項。
桃園地院審酌，李男因一時貪念，竊取他人財物據為己有，其行為對社會經濟秩序及他人財產安全危害尚非輕微，本不宜輕縱，依航空站竊盜罪判他有期徒刑6月。
但法院也考量，李男犯後尚知坦認犯行，態度非劣，只因一時不慎犯案，對於錯誤深表悔意，應已得到教訓，因此宣告緩刑2年，期間付保護管束，自判決確定起6個月內應向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區等提供40小時義務勞務。
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