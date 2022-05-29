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大賣場搭手扶梯手腳扭傷變骨折？六旬婦求償55萬敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣六旬莊姓女子3年前與母親前往一家大賣場購物時，莊母搭乘手扶梯時後傾，莊女一手扶助母親、一手推手推車，造成手腕、腳踝有扭傷，但事隔1年多後，卻指控賣場管理手扶梯有疏失，一審求償90萬元敗訴後，上訴二審求償55萬元，法官認為，業者維護設備無疏失，駁回莊女訴請，全案確定。

判決指出，六旬莊姓女子在2019年7月間與母親、姊夫前往苗栗縣一家大賣場購物，莊母使用手推車搭乘手扶梯時，在接近出口的平台因無法順利出手扶梯，導致莊母略為後傾，莊女一邊以左手緊急扶住母親，右手則用力推出手推車，導致手、腳受有傷勢，當天前往醫院就診後，醫師診斷為手腕、腳踝挫傷，建議修養、門診複查。

不過莊女提出去年在另家醫院的就診紀錄，傷勢為手腕骨折、腳踝腫脹等傷勢，一共治療31次、復健82次，認為傷勢與大賣場搭乘手扶梯的意外有關，而且業者沒有在案發處設置「出梯口前請將手推車用力往前推」的提醒，求償醫藥費、懲罰性賠償等費用90萬元。

一審法官勘驗影片，認為莊女沒有舉證手推車，或是手扶梯盡頭鐵板有不平整，而且勘驗影片之後，莊女與親友都沒有身體不適的狀況，而且前後搭乘的消費者，也無出現跌倒的情形，手扶梯設備安全性無缺失。

另外莊女雖然提出2020年時的就醫紀錄，宣稱自己有手腕骨折等傷勢，但與案發當天前往醫院就醫的診斷不符，當時莊女僅有手、腳扭傷，判業者免賠。

莊女上訴台中高分院後，求償金降為55萬元，不過法官仍維持一審認定，判業者免賠確定。

苗栗縣莊姓女子指控大賣場維護設備有疏失，造成手腕骨折等傷勢，台中高分院判大賣場免賠確定。圖／本報資料照
苗栗縣莊姓女子指控大賣場維護設備有疏失，造成手腕骨折等傷勢，台中高分院判大賣場免賠確定。圖／本報資料照

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