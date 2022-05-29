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僑光科大前校長准轉校兒抵免學分 抗罰敗訴確定

中央社／ 台北29日電

楊敏華涉在僑光科大校長期間，就兒子楊正轉學入校核准抵免學分並提前畢業，還創設碩士班報考資格。教育部罰楊敏華新台幣50萬元，楊提告抗罰，一審敗訴後上訴，二審駁回確定。

判決指出，楊敏華原本是僑光科技大學校長，於民國108年8月21日組成專案小組，就兒子楊正於106學年度第1學期（106年9月間）轉學進入僑光科大企業管理系三年級後，提出相關申請而核准學分抵免、提前畢業而授予學士學位；楊正後來報考僑光科大企管系碩士班。

判決指出，教育部調查後，以楊敏華負有督導僑光科大校務責任，與楊正為一親等關係，卻不顧利益衝突迴避原則，藉職權同意專案簽核楊正學分抵免並提前畢業，創設楊正未合規定的碩士班報考資格，導致使招生事務亂象，不符大學法所定公平、公正及公開原則的情節嚴重，考量此行政作為有違失，依私立學校法規定裁處罰鍰50萬元。

楊敏華不服，循序提起行政訴訟，請求撤銷原處分；一審台北高等行政法院認定，楊敏華明知本件相關事務的辦理與學校內部明文不符，卻為兒子私益而仍核准或參與，也沒有遵守應自行迴避規定，教育部開罰並無違誤，判楊敏華敗訴。楊敏華提起上訴，二審由最高行政法院審理。

二審判決指出，楊正於107年5月底在僑光科大的報名系統報名參加商學與管理學院企管系碩士班（秋季班）的招生，但當時他還在就讀大學企管系三年級第2學期，可見已預期有取得學士學位資格的可能，才會報名參加碩士班招生。

二審指出，楊正於107年5月底口頭提出提前畢業的申請，依學生縮短暨延長修業期限辦法規定（應於每學期加退選課完成後1週內提出申請），對比楊正當時就讀三年級第2學期的加退選最末日為107年3月9日，明顯已超過申請期限，卻仍可向上層轉並由楊敏華決行核准；楊敏華罔顧校內相關規範，且妨害碩士班招生的公平性。

二審日前認定，原審判決並無違誤，楊敏華未具體指摘原審判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。全案確定。

教育部

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