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交往14歲少女跑雲、嘉飯店開房 他42萬和解換免入監
劉姓男子遭控去年認識嘉義的14歲少女，兩人發展成男女朋友，他8月起涉帶少女到他住處、雲林和嘉市的飯店偷嘗禁果，直到少女祖父發現後氣得提告；劉姓男子偵訊時自白認罪，並答應少女祖父付42萬和解，嘉義地院依4個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判9月徒刑，緩刑3年，仍可上訴。
判決指出，從事鐵工的劉姓男子，未婚但生1名小孩，也沒有認領扶養，他2021年6月間認識當時14歲的少女，同年8月間發展為男女朋友。
不料劉姓男子8月28日上午11點多，不違反少女意願下，帶回新竹縣的住處內，發生性關係；同年11月1日晚間帶她投宿雲林縣的飯店，連續兩次性交；12月19日下午1點，又帶到嘉市火車站前站的飯店性交得逞。
少女的祖父察覺她行為有些異常，看見她手寫日記，急得向警方報案提告、帶去驗傷，劉姓男子到案後，自白犯行，並和少女祖父協調，同意付42萬0000元，雙方和解。
法官考量，劉姓男子沒克制情慾和少女性交，對她身心健康與人格發展造成不良影響，不過他認罪、兩人正交往中，沒違反少女意願或使用暴力、誘拐等手段，也調解成立，確實有悔意，且願盡力彌補過錯，經過這次偵、審程序，應知所警惕，沒再犯之虞，判9月徒刑，但宣告緩刑3年，要接受12小時法治教育課程。
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