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醉男搶比丘 警逮起獲114元

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名楊姓男子酒後與陳姓和尚起衝突，楊動手搶奪隨身包，還有現金114元，最後轄區警方大安分局獲報後，員警逮捕楊男，警詢後依準強盜罪移送台北地檢署偵辦。

警方表示，大安分局敦化南路派出所昨天晚上9點多時，接獲忠孝東路四段騎樓地獲報有民眾互搶包包案件。員警到場後雙方已離開現場，並無人員受傷，於周邊搜獲楊男、陳男後當場帶回派真所偵辦。

警方查出，原來是陳姓和尚在街上與人化緣，楊男酒後要像陳男借錢及行動電源遭拒，楊一怒之下竟然出手強奪財物，雙方發生拉扯，最後楊對陳男踹了一腳，將陳的隨身背包、現金奪走。

警方獲報到場在附近搜索發現楊男，立即以現行犯逮捕，並在他行李箱內起獲贓物114元及隨身包1個，警詢後楊男坦承不諱，全案依刑法準強盜罪移送台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，民眾應衡量個人體力理性飲酒，切勿飲酒過量易滋生事端，警方對於違法行為，決不寬貸，將依法究辦。

和尚隨身背包遭醉男搶走。記者邱奕能／翻攝
和尚隨身背包遭醉男搶走。記者邱奕能／翻攝

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