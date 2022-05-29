寶物網找工作給帳戶 失業男涉騙1.7萬「紫弓紫甲」無罪

台中市劉姓男子在前年間將8591寶物交易網與銀行帳戶，提供給身分不詳的歹徒，歹徒向網友謊稱要兜售網路遊戲中的寶物「紫弓紫甲」，網友匯款1.7萬元後，未見寶物報警，劉被控涉嫌洗錢，但劉喊冤，辯稱找工作才提供帳戶，也匯款2萬元給對方，一、二審都採信劉說法，判無罪。

判決指出，劉姓男子有申請「8591寶物交易網」的帳號，在前年12月20日將該寶物網的帳號，以及自己新光銀行的帳號，提供給綽號「家恩」身分不詳人士，對方使用劉帳戶後，兜售虛擬寶物，再利用LINE帳戶「我的專業你看的見」與有意購買虛擬寶物的玩家聯繫。

因有何姓玩家看到資訊後，與歹徒聯絡，欲購買「王國Kingdom」線上遊戲的「紫弓紫甲」虛擬寶物，雙方談妥已1.7萬元成交，未料何匯款後，未見交付虛寶，報警提告，警方追出轉帳的帳戶是劉所提供，將劉依洗錢防制法罪送辦。

一審時，劉男喊冤，辯稱當時正在找工作，才會提供8591寶物交易網的帳戶給對方，另外為薪資轉帳，也一併將新光銀行的帳戶交付，而且對方還告知，希望了解自己名下帳戶的存款有多少，才能幫忙投資適合的產品，所以也提供自己銀行帳戶截圖後，又以LINE PAY匯款2萬元給對方，但後來都沒有收到薪資。

劉男也說，何姓玩家匯款1.7萬元到帳戶後，因對方又說要先借款2000元，所以一併匯款1.9萬元給對方，造成他蒙受2.2萬元的損失。

法官勘驗劉男提供的LINE對話截圖、銀行交易明細等證據，佐以劉男的辯詞後，認定劉男若有詐欺、洗錢的犯意，很難想像會在尚未獲得任何犯罪所得前，就把自己的財產交付給對方，依檢警提供的事證，難以證明劉男有詐欺、洗錢故意，判無罪。