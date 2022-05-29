快訊

清冠一號治新冠有療效和中西醫系統不同有關？中醫師這麼說

拱天宮提告！ 駁斥謠言白沙屯媽祖進香涉詐騙香油錢

一周數位爆報／你中了除溼機5大NG行為？「仙氣紫」iPhone 14 Pro被嫌像這狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶物網找工作給帳戶 失業男涉騙1.7萬「紫弓紫甲」無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子在前年間將8591寶物交易網與銀行帳戶，提供給身分不詳的歹徒，歹徒向網友謊稱要兜售網路遊戲中的寶物「紫弓紫甲」，網友匯款1.7萬元後，未見寶物報警，劉被控涉嫌洗錢，但劉喊冤，辯稱找工作才提供帳戶，也匯款2萬元給對方，一、二審都採信劉說法，判無罪。

判決指出，劉姓男子有申請「8591寶物交易網」的帳號，在前年12月20日將該寶物網的帳號，以及自己新光銀行的帳號，提供給綽號「家恩」身分不詳人士，對方使用劉帳戶後，兜售虛擬寶物，再利用LINE帳戶「我的專業你看的見」與有意購買虛擬寶物的玩家聯繫。

因有何姓玩家看到資訊後，與歹徒聯絡，欲購買「王國Kingdom」線上遊戲的「紫弓紫甲」虛擬寶物，雙方談妥已1.7萬元成交，未料何匯款後，未見交付虛寶，報警提告，警方追出轉帳的帳戶是劉所提供，將劉依洗錢防制法罪送辦。

一審時，劉男喊冤，辯稱當時正在找工作，才會提供8591寶物交易網的帳戶給對方，另外為薪資轉帳，也一併將新光銀行的帳戶交付，而且對方還告知，希望了解自己名下帳戶的存款有多少，才能幫忙投資適合的產品，所以也提供自己銀行帳戶截圖後，又以LINE PAY匯款2萬元給對方，但後來都沒有收到薪資。

劉男也說，何姓玩家匯款1.7萬元到帳戶後，因對方又說要先借款2000元，所以一併匯款1.9萬元給對方，造成他蒙受2.2萬元的損失。

法官勘驗劉男提供的LINE對話截圖、銀行交易明細等證據，佐以劉男的辯詞後，認定劉男若有詐欺、洗錢的犯意，很難想像會在尚未獲得任何犯罪所得前，就把自己的財產交付給對方，依檢警提供的事證，難以證明劉男有詐欺、洗錢故意，判無罪。

台中地檢署上訴台中高分院後，仍維持一審認定，判劉男無罪，仍可上訴。

台中市劉姓男子被控涉嫌在前年間，騙取網路遊戲玩家匯款1.7萬元，台中高分院判劉無罪。圖／本報資料照
台中市劉姓男子被控涉嫌在前年間，騙取網路遊戲玩家匯款1.7萬元，台中高分院判劉無罪。圖／本報資料照

延伸閱讀

失竊機車內留有他DNA帽子 男遭送辦這原因判無罪

宜縣議員涉賄選2度判刑 更二審判無罪

涉浮報3千萬獎金 軍備局少將朱建群獲判無罪

指控鄰居潑熱水燙傷她 法官看了影片後卻判無罪

相關新聞

醉男搶比丘 警逮起獲114元

台北市一名楊姓男子酒後與陳姓和尚起衝突，楊動手搶奪隨身包，還有現金114元，最後轄區警方大安分局獲報後，員警逮捕楊男，警...

台灣將進入超高齡社會 如何避免辛苦一輩子養家，年老時卻落入跟子女伸手要錢的窘境？

依據國家發展委員會「高齡化時程」之統計，我國於2018年時，六十五歲以上之人口已有三百四十三萬人，占台灣總人口數14.6%，正式進入「高齡化社會」；我國於2025年時，六十五歲以上之人口將高達四百七十萬人，占台灣總人口數20.1%，將跟隨日本之腳步，進入「超高齡社會」。

郭彥均風波 刑事局聲明藝人個案尚未有偵查動作

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩愈來愈慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」，將...

台南安平區發生肇逃車禍 警還查出肇事者逾期居留4年

台南市安平區華平路、怡平路口，前天清晨7點多發生兩輛機車車禍，涉嫌肇事男騎士車禍後涉肇事逃逸，警方事後查出肇事者為23歲...

寶物網找工作給帳戶 失業男涉騙1.7萬「紫弓紫甲」無罪

台中市劉姓男子在前年間將8591寶物交易網與銀行帳戶，提供給身分不詳的歹徒，歹徒向網友謊稱要兜售網路遊戲中的寶物「紫弓紫...

男子騎機車帶2支鋼質伸縮警棍 法官依法裁罰3千

張姓男子騎機車行經在台南市永康區永康街，因未戴安全帽而為警攔下盤查，員警經張同意在他騎乘機車置物箱內，查獲鋼質伸縮警棍2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。