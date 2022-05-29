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台南安平區發生肇逃車禍 警還查出肇事者逾期居留4年

聯合報／ 記者黃宣翰/台南即時報導

台南市安平區華平路、怡平路口，前天清晨7點多發生兩輛機車車禍，涉嫌肇事男騎士車禍後涉肇事逃逸，警方事後查出肇事者為23歲越男籍杜姓男子，並發現杜持護照入境旅遊後逾期居留逾4年，除依肇事逃逸罪嫌移送台南地檢察署偵辦外，另依規定將杜男送移民署專勤隊後續處置。

安平區蔡姓婦人於本月27日7點多騎乘機車在華平路與怡平路口，遭同向未保持行車距離機車騎士從後方追撞，造成蔡女身體手腳多處擦挫傷，男騎士肇事後未依法停留看做必要處置，逕自離開現場。

警方獲報到場後積極著手調查，30分鐘內隨即循線查知肇事者為越南籍杜姓男子（23歲）並聯繫到案，雙方酒測值均為0。

由於杜無法提供身分證明文件，安平警將帶往移民署專勤隊查證，發現杜持護照入境旅遊後逾期居留逾4年，除依肇事逃逸罪嫌移送臺南地方檢察署偵辦外，另依規定將杜男送移民署專勤隊後續處置。

台南市警四分局長王子雄表示，案件不分大小，時刻提醒員警重視民眾切身之痛，本案受理員警積極任事，透過管道循線查知涉案騎士身份並依法偵辦，確保被害人權益。

23歲越南籍杜姓男子，在台南市安平區涉肇事逃逸，警方並查出他逾期居留台灣4年。記者黃宣翰／翻攝
23歲越南籍杜姓男子，在台南市安平區涉肇事逃逸，警方並查出他逾期居留台灣4年。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區華平路、怡平路口，前天發生機車車禍，警方查出涉肇逃杜姓越南籍男子，已在台灣逾期居留4年。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區華平路、怡平路口，前天發生機車車禍，警方查出涉肇逃杜姓越南籍男子，已在台灣逾期居留4年。記者黃宣翰／翻攝

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