台南安平區發生肇逃車禍 警還查出肇事者逾期居留4年

台南市安平區華平路、怡平路口，前天清晨7點多發生兩輛機車車禍，涉嫌肇事男騎士車禍後涉肇事逃逸，警方事後查出肇事者為23歲越男籍杜姓男子，並發現杜持護照入境旅遊後逾期居留逾4年，除依肇事逃逸罪嫌移送台南地檢察署偵辦外，另依規定將杜男送移民署專勤隊後續處置。

安平區蔡姓婦人於本月27日7點多騎乘機車在華平路與怡平路口，遭同向未保持行車距離機車騎士從後方追撞，造成蔡女身體手腳多處擦挫傷，男騎士肇事後未依法停留看做必要處置，逕自離開現場。

警方獲報到場後積極著手調查，30分鐘內隨即循線查知肇事者為越南籍杜姓男子（23歲）並聯繫到案，雙方酒測值均為0。

由於杜無法提供身分證明文件，安平警將帶往移民署專勤隊查證，發現杜持護照入境旅遊後逾期居留逾4年，除依肇事逃逸罪嫌移送臺南地方檢察署偵辦外，另依規定將杜男送移民署專勤隊後續處置。