男子騎機車帶2支鋼質伸縮警棍 法官依法裁罰3千

張姓男子騎機車行經在台南市永康區永康街，因未戴安全帽而為警攔下盤查，員警經張同意在他騎乘機車置物箱內，查獲鋼質伸縮警棍2支，依違反社會秩序維法移送台南地院審理。法官認為， 張沒有正當理由攜帶主管機關內政部公告查禁器械，判處罰鍰3千元，扣案鋼質伸縮警棍2支沒收。

裁定書指出，張於今年3月4日17時42分許，在台南市永康區永康街與永中街交岔路口時，因騎機車未戴安全帽而為警盤查，員警並經張同意後，在他騎乘機車置物箱內查獲鋼質伸縮警棍2支，依違反社會秩序維護法移送新市簡法庭審理。

行政院於95年5 月30日修正發布的「警察機關配備警械種類及規格表」規定警棍規格為木質警棍、膠質警棍、鋼（鐵）質伸縮警棍。因此，「伸縮警棍鋼（鐵）質」非經內政部或其授權警察機關許可，不得定製、售賣或持有，屬於主管機關公告查禁器械。

法官以員警查扣案警棍材質為鋼質，且能伸縮使用，張於上揭時、地，攜帶扣案伸縮警棍2支，屬非經內政部許可不得製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列警械，堪以認定。

張辯稱，他購買扣案警棍係因在網路上看到便宜就買回來放車內。張因無任職於警衛、保全人員、巡守人員或依法執行稽查公務人員機關、機構、學校、公司、行號、工廠、民間守望相助組織，而領有警械執照，應不得攜警棍，法官認為張辯解，難以憑採。