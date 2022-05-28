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田協前副秘書長騎車遭撞癱 未靠右須自負6成過失

中央社／ 台北28日電

中華民國田徑協會前副秘書長陳進龍騎單車遭車撞傷而癱瘓，向陳姓駕駛求償。士院認為，陳進龍未靠右側路邊行駛應負6成過失，過失相抵後日前判陳姓駕駛應賠償193萬元。

依士林地方法院判決書記載，陳進龍提起訴訟主張，他於民國108年7月28日下午騎單車行經新北市汐止區某交叉路口，因陳姓駕駛未減速慢行自他左方駛來，導致他緊急停車而摔車，隨後遭車撞上。

陳進龍主張，他因車禍受有頸椎挫傷、頸部脊髓損傷等無法治癒的重傷害；且他曾為中華民國奧運及亞運跳遠國手、田協副秘書長，因車禍導致全身癱瘓，請求陳姓駕駛賠償工作損失、精神慰撫金、醫療費用等共新台幣1152萬餘元。

判決書指出，陳姓駕駛未注意車前狀況，駕駛行為顯有過失；但陳進龍騎乘單車至交岔路口時，自道路中央逐漸靠左，未依規定靠右行駛也有過失，應負60%過失責任。

士院認為，陳姓駕駛應賠償精神慰撫金400萬元、工作損失66萬餘元、看護、醫療等費用共1025萬餘元，但過失相抵後，陳姓駕駛僅應賠償4成費用即410萬餘元，再扣除陳進龍已領取的強制汽車責任保險金216萬餘元，最後判決陳姓駕駛應賠償193萬餘元。

由於陳姓駕駛在本案審理中死亡，法院另裁定陳姓駕駛的繼承人承受訴訟。

單車 車禍

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