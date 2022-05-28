餐酒吧把酒言歡 色男送酒醉女返家趁機撿屍揩油
江姓男子去年下班後於小周未約女性友人到餐酒吧把酒言歡，藉口送酒醉女性友人返家，趁機撿屍揩油挨告，新北地院日前依乘機猥褻罪，判刑10月，可上訴。
判決指出，江姓男子去年4月23日於下班後，趁小周未找友人高男、邱女及被害女子共四人，當天晚上8時許相約在新北市一間餐酒吧餐敘飲酒，眾人把酒言歡聊天至隔天凌晨1時許，江男見被害女子酒醉，自告奮勇護送酒醉女子返回新北市中和區住處。
江男發現酒醉的女性友人為一個人租屋獨居，認為其因酒醉熟睡而不能抗拒，竟爬到女子床上，趁機撫摸猥褻，受害女子在半夢半醒間，驚覺有異，因事發突然不知如何反應，僅稍微挪動身體閃避，希望江男知難而退。
豈料，事隔半小時，江男以為女子又熟睡，二度伸手猥褻，受害女手乾脆故意大動作翻身，但仍佯裝熟睡，江男才停手，隔天早上江男離去後，受害女子立即報警提告。
江男到案後有坦承犯行，但受害女子認為犯後一再逃避責任，且為求緩刑才認罪來並藉此尋求和解的機會，受害女子堅持不願意和解，並請求法院從重量刑以示警惕。新北地院考量江男犯罪手段惡劣，事後亦未與身心受創的受害女子達成和解，日前依乘機猥褻罪，判刑10月，仍可上訴。
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