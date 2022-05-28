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瑪莎拉蒂飆過政大附小學區 駕駛涉酒駕被攔、扣車

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

日前年約40歲的李姓男子，駕駛瑪莎拉蒂飆過政大實驗附小，臨檢警員隨即尾隨攔檢，李男酒駕，且3年內曾有酒駕紀錄遭註銷駕駛執照，除將李男舉發外，也按規定扣下瑪莎拉蒂，移置保管車輛。

指南派出所警員李佳彥，日前在政治大學附設實驗國民小學前執行路檢勤務，一輛瑪莎拉蒂跑車從警員面前疾聲呼嘯而過，警員見瑪莎拉蒂行經校園周邊路段，沒有減速停讓校童，有危害用路人安全疑慮，立即尾隨緊跟在後。

由於清晨上班尖峰時刻車輛眾多，警員小心翼翼追躡該車一公里後，在安全且視野空曠處，向駕駛示意攔下盤查。警方發現李男身上散發濃厚酒味，3年內曾有酒駕紀錄遭註銷駕駛執照，警方立即酒測，酒精濃度達0.15毫克，警方依新修正道路交通管理處罰條例第35條第3項舉發，並當場移置保管車輛。

李男得知自己因酒駕，愛車將遭當場移置保管的消息後，當場向警方苦求放行不要告發，但警方不為所動。

酒駕新制3月31日上路，加重處罰規定，文山一警分局已取締酒後駕車38 件，較去年同期17件酒後駕車案明顯高出許多。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

李姓男子駕駛瑪莎拉蒂飆過政大實驗附小，臨檢警員尾隨攔檢，發現他酒駕，除舉發李男外，也按規定扣下瑪莎拉蒂，移置保管車輛。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子駕駛瑪莎拉蒂飆過政大實驗附小，臨檢警員尾隨攔檢，發現他酒駕，除舉發李男外，也按規定扣下瑪莎拉蒂，移置保管車輛。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子駕駛瑪莎拉蒂飆過政大實驗附小，臨檢警員尾隨攔檢，發現他酒駕，除舉發李男外，也按規定扣下瑪莎拉蒂，移置保管車輛。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子駕駛瑪莎拉蒂飆過政大實驗附小，臨檢警員尾隨攔檢，發現他酒駕，除舉發李男外，也按規定扣下瑪莎拉蒂，移置保管車輛。記者廖炳棋/翻攝
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李姓男子駕駛瑪莎拉蒂飆過政大實驗附小，臨檢警員尾隨攔檢，發現他酒駕，除舉發李男外，也按規定扣下瑪莎拉蒂，移置保管車輛。記者廖炳棋/翻攝

酒駕 瑪莎拉蒂

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