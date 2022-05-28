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男子酒駕稱吃荔枝 員警當場打臉

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄陳姓男子騎機車逆向行駛，遇警方攔檢，員警聞出他口出酒味，要求對他酒測，他卻稱吃荔枝才有酒味，不過，員警當場對他打臉，表示吃荔枝後只要漱口，酒測就不會測出酒精反應。陳自知拗不過警方查緝，經測出酒駕後才說出「喝了2杯高粱酒」。

據了解，陳姓男（53歲）5月25日晚間騎機車外出，經過高雄市小港區小港路，因逆向行駛，遇小港警分局員警攔下，員警與他對話中，發現他吐出酒味，問他有沒有喝酒，要求對他酒測，他馬上稱，「嘸啦，是吃荔枝啦！」，員警回他，「讓你漱一下口」，告訴他說喝荔枝漱口後不會測出酒精反應的。

陳自知騙不過警方，同意接受酒測，呼氣酒測值每公升0.42毫克，員警立即逮捕他，查辦他公共危險罪嫌。事後陳才坦承，當天曾「喝了2杯高粱酒」，經警方移送法辦。

2018年荔枝產季，坊間就傳出吃荔枝也會測出酒精反應，當時有人實測，果然吃了荔枝有酒精反應，曾掀起熱議。高雄市警局為杜絕這種說法，還與農委會農業試驗所人員拍宣導影片，強調荔枝只是含有特有的揮發性香氣，它不是酒精，吃過後只要漱口，不會測出酒精反應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子涉嫌酒駕，遇警攔查，聲稱剛吃了荔枝，但被警方打臉。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌酒駕，遇警攔查，聲稱剛吃了荔枝，但被警方打臉。記者林保光／翻攝

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