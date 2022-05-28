快訊

郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

今年逾千人染疫亡！今127死亡含2男童 因腦水腫、腦腫瘤不治

直播／本土+80835！ 中重症+408、死亡+127 雙創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

留英學霸博士患病襲警無罪 提91萬補償遭駁回

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄鍾姓男子曾是留學英國就讀倫敦大學博士的學霸，但回台後，不僅學業中斷，還出現精神異常，前年更犯下持藍波刀襲警等犯行，法院一審與二審因鍾男罹患思覺失調症獲判無罪，但被羈押長達183天，他提出刑事補償91萬5千元請求，院方則認為，與冤獄情形有別，難准予賠償，予以駁回。

判決指出，鍾男國中是資優班，接著就讀高雄中學，因祖父是警官，曾考上警察大學後放棄，自修轉讀台灣大學人類學系，接著於清華大學人類學系所碩士畢業，博士落榜後，申請公費留學至英國倫敦大學念博士1年，指導教授還是精神科醫師，10個月通過博士資格考。

鍾男返台後，以博士論文「陰陽眼及觀落陰」進行田野調查，發生感應聲音等事，無法再繼續而中斷，他還曾表示，35歲開始被「聲音」意念控制。

2020年鍾男因精神疾病具攻擊性，通報須進行強制就醫，竟以右手持藍波刀、左手持鋁棒的姿態，與4名前往執行戒護就醫任務的員警對峙；過程中，更割傷員警，直到警持槍射傷鍾右手，才順利逮捕人並送醫。

審理期間，鍾男曾供稱，警察非法侵入他家，備置藍波刀的原因，是他發覺每天都有很多人想要襲擊他；此外，鍾還曾對母親恫稱，「你不是我媽媽，我要殺了你」。

鍾母回顧，案發前2 至3 個月發現，兒子1天花數千元買3支刀，因此，家中櫃子裡少放錢，卻被他怒罵，「把錢放著，滾出去」；鍾母擔心出事，聯絡相關單位，希望協助就醫，還被兒子視為加害人。

案發後，雖鍾男被依殺人未遂罪起訴，但他因患「妄想型思覺失調症」橋頭地院一審判處無罪，並令入相當處所施以監護4年；判決出爐後，檢方提出上訴，高雄分院去年10月28 日上訴駁回，維持一審原判確定。

因案發後，鍾男前後共被羈押183 天，他便依刑事補償法向橋頭地院請求補償91萬5千元，但地院認為，他因涉犯傷害、妨害公務等犯行，因有精神障礙情形而判決無罪，縱使曾受羈押，但與冤獄情形有別，難准予賠償，且依刑事補償法第3條第1款規定，不得請求補償，因此依法駁回。

高雄鍾姓男子因罹患思覺失調症，曾犯下持藍波刀襲警，地院一、二獲判無罪，但被羈押長達183天，他提出刑事補償91萬5千元請求，遭院方駁回。記者陳弘逸／攝影
高雄鍾姓男子因罹患思覺失調症，曾犯下持藍波刀襲警，地院一、二獲判無罪，但被羈押長達183天，他提出刑事補償91萬5千元請求，遭院方駁回。記者陳弘逸／攝影

警察 倫敦 思覺失調症

延伸閱讀

台大學霸遇上護理師 征戰自由潛水「正名」為國爭光

別再從A背起！背誦國中2000英語單字 不可不知的POINTS

申請國外大學該如何準備?準柏克萊學霸教戰心法大公開

3D實驗室／會考熱門考題 「力」看不見又摸不到如何測量？

相關新聞

留英學霸博士患病襲警無罪 提91萬補償遭駁回

高雄鍾姓男子曾是留學英國就讀倫敦大學博士的學霸，但回台後，不僅學業中斷，還出現精神異常，前年更犯下持藍波刀襲警等犯行，法...

開趴致飯店遭撤防疫旅館資格 5投宿客判賠飯店152萬

高雄市三民區某飯店在國內疫情蔓延，原獲核定為防疫旅館，不料，去年有5名男子回國後因須防疫隔離14天，投宿飯店後卻擅離房間...

跟騷法6/1上路！鐵警嚴查執法 噴精變態、偷拍狼小心了

跟騷法6月1日即將上路，各地方警政機關頻繁宣導、舉辦講座，尤其火車、車站間騷擾案件頻傳，中壢車站曾3天內2名女子遇害，有...

「你有沒有懶X」侮辱男警 二審判男子拘役20日確定

26歲顏姓男子因遭人提告，前年11月間赴台南市警六分局製作筆錄，他因不滿員警詢問「敢做不敢當是不是男子漢」，情緒失控對辱...

跨國爭女案判違憲 母盼確保未成年子女最佳利益

台灣詹姓空姐與義大利藍姓商人爭8歲女兒案最高法院的裁定，憲法法庭昨天判決違憲，詹女今天由立委張廖萬堅聲明指出，盼藉由大法...

長期安排學生坐特殊座 學校二審逆轉免賠確定

北市一名國中導師被控長期安排罹病學生坐在黑板前的特殊座位，影響健康權，校方一審遭判國家賠償6萬元。案經上訴，士林地院日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。