留英學霸博士患病襲警無罪 提91萬補償遭駁回

高雄鍾姓男子曾是留學英國就讀倫敦大學博士的學霸，但回台後，不僅學業中斷，還出現精神異常，前年更犯下持藍波刀襲警等犯行，法院一審與二審因鍾男罹患思覺失調症獲判無罪，但被羈押長達183天，他提出刑事補償91萬5千元請求，院方則認為，與冤獄情形有別，難准予賠償，予以駁回。

判決指出，鍾男國中是資優班，接著就讀高雄中學，因祖父是警官，曾考上警察大學後放棄，自修轉讀台灣大學人類學系，接著於清華大學人類學系所碩士畢業，博士落榜後，申請公費留學至英國倫敦大學念博士1年，指導教授還是精神科醫師，10個月通過博士資格考。

鍾男返台後，以博士論文「陰陽眼及觀落陰」進行田野調查，發生感應聲音等事，無法再繼續而中斷，他還曾表示，35歲開始被「聲音」意念控制。

2020年鍾男因精神疾病具攻擊性，通報須進行強制就醫，竟以右手持藍波刀、左手持鋁棒的姿態，與4名前往執行戒護就醫任務的員警對峙；過程中，更割傷員警，直到警持槍射傷鍾右手，才順利逮捕人並送醫。

審理期間，鍾男曾供稱，警察非法侵入他家，備置藍波刀的原因，是他發覺每天都有很多人想要襲擊他；此外，鍾還曾對母親恫稱，「你不是我媽媽，我要殺了你」。

鍾母回顧，案發前2 至3 個月發現，兒子1天花數千元買3支刀，因此，家中櫃子裡少放錢，卻被他怒罵，「把錢放著，滾出去」；鍾母擔心出事，聯絡相關單位，希望協助就醫，還被兒子視為加害人。

案發後，雖鍾男被依殺人未遂罪起訴，但他因患「妄想型思覺失調症」橋頭地院一審判處無罪，並令入相當處所施以監護4年；判決出爐後，檢方提出上訴，高雄分院去年10月28 日上訴駁回，維持一審原判確定。