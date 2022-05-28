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詐騙電信機房藏身計程車 司機判刑3年6月

中央社／ 台北28日電

林姓計程車司機涉嫌以每月1萬5000元代價，聽從詐欺集團指示，在車上安裝數位式移動節費設備（DMT）作為轉接機房。士院認定林男為詐欺共同正犯，日前判處3年6月徒刑。

士林地方法院判決書指出，林姓計程車司機自民國110年3月起，聽從詐欺集團成員「刺青哥」指示，在計程車備胎室安裝數位式移動節費設備（DMT）、路由器，另依「泰老闆」、「大牛」等集團成員指示開啟、關閉設備電源，並隨時確認訊號是否正常。

判決指出，「刺青哥」等人所屬詐欺集團透過DMT節費器及路由器撥打電話給被害人，並顯示台灣地區門號及良好通話品質以取信被害人，以冒充親友並誆稱急需用錢等騙術詐欺29人，犯罪所得共新台幣482萬餘元。

案經被害人報警，台北市政府警察局士林分局循線於110年5月間，在台南市測得異常電波訊號，經林姓計程車司機自願同意接受搜索後，當場查扣DMT節費器等設備。

林姓計程車司機坦承受指示裝設DMT節費器等設備，但否認知悉「刺青哥」為詐欺集團成員，辯稱「刺青哥」告訴他設備是用來六合彩投注之用。

判決指出，林男接受檢察官訊問時坦承，原本拒絕「刺青哥」，也曾多次詢問用途，但認為每月可賺1萬5000元，就算經營六合彩被抓也不會怎樣才答應，但後來發現六合彩只有每週二、四、六開獎，機器卻天天開啟，才懷疑「刺青哥」是不是詐欺集團成員。

承審合議庭認為，林男安裝設備後，平日照常駕車載客，還可藉此輕易獲取每月1萬5000元報酬，已有違常情。

合議庭認定，林男應已預見裝設DMT節費器等設備與犯罪有關的可能性甚高，才會一再詢問設備用途，認定林男與「刺青哥」等人就詐欺犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

合議庭認為，林男貪圖錢財，使詐欺集團得以藉由DMT設備中繼轉接電話詐騙被害人，考量林男否認犯行、未賠償被害人等情狀，依犯三人以上共同詐欺取財罪判刑3年6月。得上訴。

詐欺 刺青 計程車

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