「你有沒有懶X」侮辱男警 二審判男子拘役20日確定

26歲顏姓男子因遭人提告，前年11月間赴台南市警六分局製作筆錄，他因不滿員警詢問「敢做不敢當是不是男子漢」，情緒失控對辱罵兩男警「你有沒有懶覺」，並將筆錄丟向員警，當場被依妨害公務現行犯將他壓制在地逮捕，一審處拘役20日，他不服上訴，二審仍判拘役20日確定。

台南地院合議庭審理時，顏男坦承對員警口出穢語，但否認涉有侮辱公務員犯行，他辯稱，他因受員警之激，並非故意侮辱，且「你有沒有懶覺(指男性生殖器）」並非侮辱言詞。

案發當時，顏男於警詢結束觀看筆錄時，因不滿李姓員警詢問「敢做不敢當是不是男子漢」等語，當場大聲對製作筆錄李、卓姓兩男警辱罵「你有沒有懶覺」等穢語，旋將筆錄朝兩警，及見狀前來戒備林姓員警丟擲。警方當場以妨害公務現行犯將他壓制在地逮捕，林在逮捕過程中，手臂及手腕擦挫傷及拉傷，但林未就傷害部分提告。

合議庭認為，當時執行職務兩警性別均屬男性，顏男卻以有無男性生殖器的言語質問，顯有藉此嘲諷之意。且顏男口出該詞前，已與員警因意見不合而爭執，顯非單純詢問之意，況且該問題也與案發當時雙方製作筆錄的過程無關，足見顏男藉以達其貶低、減損員警聲譽的目的，事證明確，所辯不足採信。