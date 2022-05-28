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開趴致飯店遭撤防疫旅館資格 5投宿客判賠飯店152萬
高雄市三民區某飯店在國內疫情蔓延，原獲核定為防疫旅館，不料，去年有5名男子回國後因須防疫隔離14天，投宿飯店後卻擅離房間，聚集開趴，致這飯店遭觀光局撤銷防疫旅館資格，飯店業者打民事損害賠償官司，高雄地方法院判決，這5人應賠償飯店152萬餘元。全案可上訴。
判決指出，高雄市三民區某飯店2020年9月經高雄市政府觀光局核定為防疫旅館，接受旅客投宿防疫隔離，這5名男子在7月11日三級警戒、7月18日降二級警戒期間，自土耳其伊斯坦堡返台，先後投宿這家飯店，接受防疫隔離14天，依防疫規定，不能與他人接觸，但5人卻沒遵守室內禁止5人以上群聚的規定，7月21日凌晨，聚集其中1名王姓男子的房間，聚會聊天，而遭其他房客檢舉。
高雄市政府查出5人違反防疫規定，群聚開趴喝酒4小時的離譜行徑，對這5人分別開出22萬元罰單，並認為飯店管理不確實、無法掌握內部狀況等管理疏失，由觀光局撤銷飯店的防疫旅館資格，包括這5名男子，共82名旅客也必須轉至其他防疫旅館。
飯店業者認為，因5人的行徑，致營業損失近255萬元，加上商譽受損，要求500萬元精神損害賠償，打官司向5人索賠近755萬元。
法院審理期間，這5人僅陳姓男子出庭辯解，其餘4人未到庭也未以書狀聲明或陳述；陳稱他已被罰22萬元，飯店出現疏失讓酒類進入旅館，他們5人禁不住誘惑才會聚集飲酒，而且後來接手飯店的業者也是原業者的相關企業，繼續領政府補貼，不應由他們賠償飯店損失。
法官認為，酒店是法人， 無精神上痛苦之可言，登報道歉已足以回復名譽，不用賠償500萬精神損失，飯店業者因這5人群聚遭撤銷防疫旅館資格，須退款100萬餘元住宿費給投宿旅客，又無法領政府補助款42萬餘元，判決5名群聚男子應賠償業者152萬多元。
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