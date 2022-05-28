長期安排學生坐特殊座 學校二審逆轉免賠確定

北市一名國中導師被控長期安排罹病學生坐在黑板前的特殊座位，影響健康權，校方一審遭判國家賠償6萬元。案經上訴，士林地院日前改判校方免賠償。全案不得上訴而確定。

全案起於，一名患有白血病的學生指控，就讀台北市某高中的國中部期間，導師不顧他多次要求，仍將他安排在黑板前緊靠講桌的特殊座位，導致他無法正常與同學互動，也無法看到完整黑板內容，請求校方國家賠償。

本案採簡易程序，一審由士林地方法院簡易庭審理。一審認為，導師讓原告學生坐特殊座位長達10個月，影響學習且構成差別待遇、標籤效應，已侵害學生心理健康權，屬不法侵害學生權利，判校方國賠新台幣6萬元。

案經上訴，二審由士院合議庭審理。二審判決指出，原告的同學出庭作證說，不認為坐特殊座位的都是不好的學生，反而有人自願；另有曾坐特殊座的學生說：「沒有覺得坐在那邊特別矚目或被侮辱」；導師也說，安排原告坐特殊座是考量他視力不好，也方便原告提問，絕對沒有懲罰性質。

二審認為，導師是依據學生身心及學習狀況、學生意願、班級管理等各方考量，本於教學專業進行座位更換，特殊座位並無原告學生主張的懲罰性質、標籤化效應。

二審指出，特教老師的輔導紀錄顯示，原告學生曾感謝導師用心，讓他坐在講桌旁方便聽課；原告曾要求換座位，但動機是因為與附近女同學有誤解，導師多方衡量後，基於教學專業自主而未依要求更換座位並無不當。

二審也認為，每個學生的座位或多或少會因角度、教師上課習慣等因素，而有不同的視線阻擋或影響；且學生本應安靜上課，下課期間可與同學互動交流，並不因坐在特殊座位而受影響。

二審認定，導師並未侵害原告健康權、學習權、受教育權、人格發展權；此外，原告另主張導師處理霸凌案時未積極介入輔導，二審也認為此主張不足採信，校方免負賠償責任，改判免賠。