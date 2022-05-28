隔天解隔離竟溜出門酒駕 向警自爆確診嗆：哪一條辦我

台北市文山區年約40歲的張姓男子，明明已經確診，隔天才解封，卻忍不住外出買酒飲用；轄區興隆派出所警員攔下他，發現張男不只酒後駕車。張男被逮後還自爆確診，說：「現在要用哪一條辦我啦！」

警方指出，興隆派出所警員吳旻諺、鍾伯彥日前巡邏，行經興隆路二段時，發現張男騎車轉彎沒打方向燈，警方立即攔查，由於盤查過程中，張男散發酒氣，立即施以酒測，酒測值竟達0.31毫克。

張男被逮到酒駕不以為意，更開口爆出：「我坦白說啦，我是確診者，現在要用哪一條辦我啦？」警方趕緊查防疫專線，原來張男隔日就可以解除列管隔離，但他卻因貪圖方便，忍不到隔天，將列管手機放家中規避電子圍籬，趁機外出買酒飲用，警方詢後依公共危險罪移送，並依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將張男函送衛生局裁處罰鍰。

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