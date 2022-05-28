快訊

竹北新生年年超額 鄰近鄉鎮卻等無人 教育奇觀怎發生？

德州小學槍擊案 11歲女童抹血裝死逃過一劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷海鮮換2小時飲酒作樂 2男分別被判拘役百日

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣涂姓、李姓2名男子想到小吃部消費卻沒有錢，得知魚販會將魚貨暫放在市場冰箱內，2人涉嫌晚間進入市場竊取蝦仁、牡蠣、蛤蠣及蒲燒鰻等，然後再拿到小吃部換取2小時消費飲酒作樂，被警方循線查獲送法辦，嘉義地院簡易判決依竊盜罪將2人各判拘役100日，得易科罰金，可上訴。

據了解，涂男與李男在今年1月12日晚間想到嘉義縣某小吃部飲酒作樂，但2人身上錢不夠，於是謀議到朴子市市東路攤販市場行竊海鮮後，再持以向小吃部佯稱是自家海鮮以抵付消費。

商議好後2人共乘機車，於當天晚上進入攤販市場後，由李男下手、涂男把風方式涉嫌先後竊得曾男所有價值2500元的20台斤裝大蝦仁1大包、價值1500元的20台斤裝蛤蠣1包、價值5000元的20隻裝蒲燒鰻1箱以及侯女所有價值1080元的6台斤裝牡蠣1箱。2人得手後共乘機車到小吃部順利用以抵付2小時消費。案經警方獲報到小吃部扣得剩下魚貨，再追查將涂、李2人帶回警局偵訊後送地檢署偵辦，檢察官聲請以簡易判決處刑。

法官審酌，被告2人不思正途獲取財物，為折抵小吃部消費款項，犯竊盜犯行，雖然2人犯後均坦承犯行，態度尚可，但還沒有和被害人和解賠償損失，2人從事運輸業、未婚等情狀，分別量處拘役100日，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涂姓、李姓2名男子涉嫌潛入市場竊取海鮮後，拿到小吃部折扺消費飲酒作樂，法院將2人各判拘役100日。圖／本報資料照片
涂姓、李姓2名男子涉嫌潛入市場竊取海鮮後，拿到小吃部折扺消費飲酒作樂，法院將2人各判拘役100日。圖／本報資料照片

小吃 嘉義 海鮮

延伸閱讀

野柳國小食魚紅綠燈 攜手店家從餐桌開始

菜市場蝦仁煮過大縮水變「泡麵蝦仁」 意外揭加工真相

張淑晶告贏了！她哥哥罵她「不要臉」判拘役15日

小吃部員工唱歌涉不戴口罩 南投衛生局待查證

相關新聞

偷剪電纜線害新竹工研院34館運作停擺 吸毒男遭判刑

陳姓男子去年夥同一名綽號「阿旺」的男子，趁凌晨潛入新竹縣工研院第34館，利用金屬油壓剪竊取總長達180公尺電纜線，工程師...

跟騷法6/1上路！鐵警嚴查執法 噴精變態、偷拍狼小心了

跟騷法6月1日即將上路，各地方警政機關頻繁宣導、舉辦講座，尤其火車、車站間騷擾案件頻傳，中壢車站曾3天內2名女子遇害，有...

開庭脫口一句「別耍嘴皮子」 引爆法官、律師當庭大戰

台中地院民事庭黃姓法官開庭時，因詢問訴外人身份和王姓律師起爭執，脫口對他說了句「別耍嘴皮子」，王不滿抗議「你不道歉我告到...

長期安排學生坐特殊座 學校二審逆轉免賠確定

北市一名國中導師被控長期安排罹病學生坐在黑板前的特殊座位，影響健康權，校方一審遭判國家賠償6萬元。案經上訴，士林地院日前...

失竊機車內留有他DNA帽子 男遭送辦這原因判無罪

何姓男子機車遭竊4個月後尋獲，警方採證置物箱內帽子生物跡證，發現與姜姓男子DNA相符將他送辦。新竹地院審理時，姜男堅稱不...

隔天解隔離竟溜出門酒駕 向警自爆確診嗆：哪一條辦我

台北市文山區年約40歲的張姓男子，明明已經確診，隔天才解封，卻忍不住外出買酒飲用；轄區興隆派出所警員攔下他，發現張男不只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。