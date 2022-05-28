偷海鮮換2小時飲酒作樂 2男分別被判拘役百日

嘉義縣涂姓、李姓2名男子想到小吃部消費卻沒有錢，得知魚販會將魚貨暫放在市場冰箱內，2人涉嫌晚間進入市場竊取蝦仁、牡蠣、蛤蠣及蒲燒鰻等，然後再拿到小吃部換取2小時消費飲酒作樂，被警方循線查獲送法辦，嘉義地院簡易判決依竊盜罪將2人各判拘役100日，得易科罰金，可上訴。

據了解，涂男與李男在今年1月12日晚間想到嘉義縣某小吃部飲酒作樂，但2人身上錢不夠，於是謀議到朴子市市東路攤販市場行竊海鮮後，再持以向小吃部佯稱是自家海鮮以抵付消費。

商議好後2人共乘機車，於當天晚上進入攤販市場後，由李男下手、涂男把風方式涉嫌先後竊得曾男所有價值2500元的20台斤裝大蝦仁1大包、價值1500元的20台斤裝蛤蠣1包、價值5000元的20隻裝蒲燒鰻1箱以及侯女所有價值1080元的6台斤裝牡蠣1箱。2人得手後共乘機車到小吃部順利用以抵付2小時消費。案經警方獲報到小吃部扣得剩下魚貨，再追查將涂、李2人帶回警局偵訊後送地檢署偵辦，檢察官聲請以簡易判決處刑。

法官審酌，被告2人不思正途獲取財物，為折抵小吃部消費款項，犯竊盜犯行，雖然2人犯後均坦承犯行，態度尚可，但還沒有和被害人和解賠償損失，2人從事運輸業、未婚等情狀，分別量處拘役100日，得易科罰金。

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