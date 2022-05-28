開庭脫口一句「別耍嘴皮子」 引爆法官、律師當庭大戰

台中地院民事庭黃姓法官開庭時，因詢問訴外人身份和王姓律師起爭執，脫口對他說了句「別耍嘴皮子」，王不滿抗議「你不道歉我告到司法院！」黃為緩和也道歉，但王不接受自訴提告公然侮辱；台中地院勘驗2人對話，認為黃法官非謾罵，也無侮辱王律師人格，判黃無罪，可上訴。

王自訴指出，他受委任替1件清償債務案件的被告擔任訴訟代理人，去年10月26日開庭結束前，黃姓法官突問他訴外人與被告關係為何？他說不清楚，黃卻當庭辱罵他「耍嘴皮」，讓他精神、心裡感受難堪或不快，更減損律師聲譽、人格與社會評價，對黃法官提告公然侮辱罪嫌。

台中地院刑事庭詳加勘驗當時王律師、黃法官對話，雙方針對訴外人身分為何曾有一番爭執，黃要求王確認後查報、要記明筆錄等，還說「免得你下次又不認帳，說我沒問你」，王則答應說好、會去問，但也主張沒接觸到對方，非他當事人，和本件也沒什麼關係。

黃再質疑，原告上次爭點整理有聲請訊問該名訴外人，你沒看到嗎？王回「聲請什麼？」結果審、辯雙方就爭執起來，王就說「你愛問就問嘛」、「以他立場和他無關」，黃則回「好啦，別耍嘴皮子了好不好」、「認真一點」。

王聽到不滿說「為什麼罵我耍嘴皮子？」「你不道歉我告到司法院！」還說「我律師表現，為什麼叫耍嘴皮子」，黃試圖緩和說「讓你不愉快我跟你道歉」。但王仍不接受，還說要去找院長、辦你迴避。

刑事庭法官根據對話脈絡，認為黃是不解王，為何不清楚訴外人是誰，還以「你愛問就問嘛」等非理性答覆，才會以「不要耍嘴皮子」結束對話，其目的是希望王能說明、另行陳報。