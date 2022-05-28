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色男抓按摩女喊「好寂寞」 壓上床扯內衣褲強吻猥褻

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子到按摩會館，消費結束突抓住1名女按摩師稱自己「好寂寞」、「只要一下下」，竟壓她上按摩床扯掉內衣褲，還抓手要摸自己生殖器，女子反抗脫身衝下樓求救，張犯後還辯稱2人你情我願，但法院比對證詞、驗傷不採信，依強制猥褻罪判他10月徒刑，可上訴。

檢警調查，張男是會館熟客，消費期間都指名該位女子幫他按摩，去年4月26日按完後突然性慾大發，用力環抱女子還跟她說「我好寂寞」、「只要一下下」隨即拉扯掉上衣內褲、壓在床上強吻，甚至強抓她手要摸自己生殖器，經女子掙脫衝下樓報案。

審理時，張坦承和女子有親密互動，但辯稱沒有違反她意願；但女子控訴，當時被張硬壓上床，內褲都被扯下來，張還試圖性侵，但自己一直握拳、遮住下體，也不斷抗拒喊「不要」、「放開我」，後來是趁著張握住自己生殖器時，她趁機掙脫逃下樓。

會館幹部也說，當時有接到女子電話，對方邊哭反應遭客人欺負，他就派員工到場協助帶她去報警，且經過這件事後，女子原本個性活潑、有精神，卻變得魂不守舍、不太講話，還常常看到人就哭，每天都過得很不開心。

法院審酌，女子經醫院驗傷，雙手確實有犯紅色痕跡，胸部、內衣也採集到張男的DNA；法院認為，張不顧女子拒絕朝她親吻胸部、襲胸及下體，造成女子身心受創，也考量張無前科等，依強制猥褻罪判他有期徒刑10月。

張男朝按摩女襲胸，法院依強制猥褻罪判他10月。示意圖／ingimage
張男朝按摩女襲胸，法院依強制猥褻罪判他10月。示意圖／ingimage

按摩 猥褻 性侵

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