酒駕氾濫！車禍1死1傷雙方都爛醉 抽血一測均嚴重超標

台中賴姓男子酒駕回家途中和田姓騎士擦撞，田頭部重傷當晚就不治身亡，未料警方對2人抽血酒測，換算呼氣值均破1，顯見賴、田幾乎都喝爛醉還上路；法院審酌賴已和田家屬和解，對方也希望維持雙方家庭、部落和諧從輕，法院審理後依酒駕致死判賴1年10月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，賴男去年10月16日在和平區朋友家喝酒，晚上騎車要回家行經東關路貿然左轉，同向田姓騎士為注意路況來不期閃避，雙方發生擦撞均人車倒地，田因頭部重創送醫不治，賴也全身多處擦挫傷一樣送醫。

警方分別對2人抽血酒測，發現賴血液中酒精濃度百分比0.287，換算成呼氣值高達每公升1.44毫克，而死亡的田男血液中酒精濃度百分比0.286，2人幾乎都已經呈現爛醉狀態仍騎車上街。

賴男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，有酒測紀錄、車禍事故表及驗屍報告佐證；法院認為，賴雖酒駕造成田死亡，但田酒測值一樣超標，本身也有過失，另賴事後已經和田的家屬和解、賠償完畢，對方也表示不願再追究。

田的家屬也幫賴向法院求情，表示希望考量賴犯後態度、維繫雙方家庭及部落和諧等，給予賴從輕、緩刑，法院因此依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審理後，依駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之零點零5以上，因而致人於死，判處賴有期徒刑1年10月。緩刑5年。

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